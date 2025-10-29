Gijón lo confirma: este gran aparcamiento será gratuito

"Se lo prometimos a los vecinos y lo vamos a cumplir". Con estas palabras se expresa el edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, sobre la gratuidad del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal.

De esta forma, el Ayuntamiento de Gijón mantiene el compromiso de que ese parking, cuyas obras finalizarán "próximamente", será gratuito. "No hay ningún cambio en nuestra postura. Hablar de otros modelos de gestión no tiene sentido", indica Barcia.

Si bien, puntualiza que, "quizás en un futuro, cuando la estación intermodal esté en marcha y en ella haya una estación de autobuses, se podrán valorar otras opciones incorporándolo a la ORA para fomentar la rotación” . No obstante, remarca que "ahora mismo no tiene sentido crear una isla de pago en una zona residencial donde todo el aparcamiento del entorno es gratuito”.

Esta postura se la ha trasladado el edil Pelayo Barcia a los representantes de la Asociación de Vecinos "Evaristo San Miguel" del barrio del Polígono.

Limpiezas integrales y retirada de vehículos abandonados

Respecto al uso del aparcamiento, el Ayuntamiento avanza que se colocarán gálibos de altura para impedir el acceso de grandes furgonetas y autocaravanas. Además, con el objetivo de evitar el abandono de vehículos, Emulsa realizará varias limpiezas integrales a lo largo del año, durante las cuales el estacionamiento quedará prohibido mediante señalización. Así se podrán detectar los vehículos abandonados y se procederá a su retirada, tal y como indican fuentes municipales.