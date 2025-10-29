El capitán de la Guardia Civil Milagros Moisés González, que se define como "una mujer en un mundo de hombres", se lleva el Premio Cálamo de Poesía Erótica: "Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo"

Milagros Moisés González fue una "escritora de cajón" durante años, porque pensó que "su voz no importaba". Era "una mujer en un mundo de hombres", que escribía en un entorno –el de la Guardia Civil, donde tiene el rango de capitán– de "disciplina" y al que había que sumar la idiosincrasia "del sur", refiere. Cumplir años le hizo abrir los ojos y decidió que "la vida se acaba y que si no lo hacía ahora, no lo hacía nunca". Esos escritos, de su puño y letra, rompieron la madera del mueble donde los guardaba y son los que la han hecho merecedora del XL Premio Cálamo de Poesía Erótica, que otorga la Sociedad Cultural Gesto de Gijón.

"Esto no es un libro sobre sexo. Es un libro sobre estar vivo. Sobre resistir. Sobre encontrar belleza incluso cuando todo se cae a pedazos", afirma sobre su primera obra editada González, que se identifica como mujer, aunque su aspecto sea el de un hombre.

Marinera con más de treinta años de servicio, escribe "desde que tiene uso de razón" y firma como "Mil gritos", porque es su forma de decir al mundo "todo lo que no puede decir de uniforme". "Curiosamente", cuenta, "ahora que este premio me obliga a dar la cara, estoy descubriendo que ‘Mil Gritos’ y Milagros son la misma persona. Que puedo ser capitana y poeta a la vez, sin vergüenza; antes el seudónimo era escudo y ahora es bandera".

"No es un libro de sexo"

Para ella, obtener el galardón a casi mil kilómetros de distancia, los que separan Cádiz de Gijón, significa que la poesía "no tiene fronteras"; también "validación", porque tras tantos años "escribiendo a escondidas", pensaba que lo que tenía que contar "no le importaba a nadie". "Y resulta que sí. Que importa. Eso es muy fuerte", asevera.

El libro, que se divide en cuatro secciones, aborda "esa sensación que todos hemos tenido alguna vez de que nuestro mundo se termina". "Y en medio de ese derrumbe, el deseo como lo único que nos mantiene en pie", agrega sobre el manuscrito, en el que cada capítulo es una receta con "instrucciones reales" para salir airoso del desamor o del deseo.

Preguntada por donde pone el límite entre lo ambiguo y lo explícito, lo tiene claro: "lo pone la honestidad". "Si la palabra es ‘follar’, la escribo; no por escandalizar, es que los eufemismos me parecen otra forma de censura", a la par que aclara que "ser explícito no significa ser frío o pornográfico", ya que esta última "describe", mientras que la poesía erótica "siente", aunque tres décadas dan para mucho y también ha escrito sobre la mar, la guerra o la soledad de los cuarteles y se ha presentado a otros certámenes antes.

"El deseo no es algo de lo que avergonzarse; nuestros cuerpos, son lo más honesto que tenemos", esa es la idea que Milagros Moisés González quiere transmitir con su obra, y que la gente se "reconozca" en algún verso y piense que "ha sentido lo mismo".