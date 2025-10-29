La "doctrina Cristina de Borbón", comparativas con etarras y Maluma y tres teles portuguesas: crónica del juicio por la violación grupal del Carmen, en Gijón

Una primera sesión larga, con colas en la Audiencia Provincial, hasta dos traductores y una "sorpresa" para empezar. Así se desarrolló en la mañana del miércoles la primera de las dos sesiones de la vista oral del juicio sobre los cuatro jóvenes portugueses acusados de violar a dos jóvenes en un piso turístico del barrio de El Carmen, en el verano de 2021. Este asunto, que fue uno de los más mediáticos en Gijón en 2021, y tras cuatro años de instrucción llegó a la sección octava de la Audiencia Provincial. Con hasta tres televisiones portuguesas presentes en Gijón para seguir el caso, en la primera sesión se produjo la declaración de las dos víctimas, uno de los testigos y de varios policías. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA esta mañana, la declaración de los cuatro acusados se producirá, por petición de su abogado, el gijonés Germán Inclán, mañana jueves. Serán los últimos en hablar.

Germán Inclán ofreció declaraciones a los medios de comunicación presentes en el Palacio de Justicia. El letrado de los cuatro jóvenes acusados, a los que se les piden sumas de prisión que, en conjunto, superan los cuarenta años, se mostró muy crítico con lo que, según él, dijeron las dos víctimas. "Han utilizado la doctrina Cristina de Borbón. Es decir, cuando se han visto sometidas a preguntas comprometidas se han limitado a decir 'no sé', 'no me consta', 'no me acuerdo'", lamentó el abogado, que criticó queeste miércoles, durante la vista, hablaran de lesiones que, según esta parte, nunca aparecieron en la instrucción. “Se está acusando a unos chicos de unos actos que no son delictivos (los acusados sostienen que las agresiones fueron consentidas) y su declaración está preñada de multitud de contradicciones que hoy se han visto aderezadas por sus declaraciones, donde han aportado datos de lesiones nuevas que no ha objetivado ningún médico ni ningún ginecólogo.”

Inclán es el único de los dos abogados que ha optado por ofrecer declaraciones a la prensa. La acusación particular la ejerce la abogada Loreto Rodríguez, quien solo en una ocasión —cuando se tomó declaración a los implicados pocas horas después de que fueran detenidos, en una maratoniana sesión en el Palacio de Justicia— decidió hablar con los medios de comunicación para cargar contra la estrategia que había adoptado su compañero. Este miércoles estuvo presente y también rechazó ofrecer cualquier tipo de declaración con el objetivo de proteger a las dos chicas. Junto a ella estuvieron dos de los cuatro traductores que estuvieron designados para un juicio que seguirá mañana. Además, este miércoles declararon varios policías locales y nacionales que participaron en el operativo de detención y en el posterior registro del piso turístico, situado en la calle Pedro Duro, donde tuvieron lugar los hechos.

Un vídeo de casi dos minutos como prueba

La defensa de los cuatro acusados, entre otras cosas, se basa en la existencia de un vídeo de un minuto y 42 segundos que, se supone, capta lo sucedido en parte en el piso turístico. Ese vídeo, explicó Inclán, se visionó ayer en la sala. "Se ve que hay una actitud completamente lúdica de los chicos y, ojo, de las chicas. Cuando quisieron entraron en el piso y cuando quisieron se fueron. Cuando quisieron tuvieron sexo con uno y cuando quisieron lo tuvieron con otros", aseguró. "A uno de los chicos lo llamaban Maluma, que era su debilidad, que le 'ponía mucho, nene'... Creo que esto no son expresiones normales tras haber sufrido una agresión sexual prácticamente cinco minutos antes. ¿Cómo vas a llamar a uno de tus agresores sexuales Maluma?", se preguntó Inclán.

El abogado cargó también contra las penas que pide la acusación particular. Se elevan hasta los 42 años y medio, y a uno de los acusados le piden hasta 22 años de cárcel. "En España tenemos a un terrorista de ETA, Iñaki de Juana Chaos, condenado por asesinar a 25 personas, y la pena que se le impuso por los tribunales, dividiendo la pena, le salía a nueve meses cada muerto. Tenemos un chico al que le piden 22 años y no hay ningún muerto. El homicidio en España se castiga con de diez a quince años... que la gente saque sus conclusiones", afirmó Inclán.

La expectativa del abogado es obtener una sentencia absolutoria. "No creo que la Fiscalía, a pesar de que depende de quien depende (por aquella frase de Pedro Sánchez), lo tenga sumamente claro", dijo. Por otro lado, desveló que los cuatro jóvenes acusados, que ayer estuvieron acompañados por sus familias, "están serenos" aunque, lógicamente, también preocupados. "Están serenos y tienen la convicción de que son inocentes. Un delito de violación todos sabemos lo que es. Es delito en cualquier país del mundo. En unos países te condenan a más años, en otros a menos y en otros hasta te piden pena de muerte. Pero ellos saben que no cometieron ese delito. Tontos no son", aseguró.

La vista oral está prevista que termine mañana. Se practicarán pruebas periciales y declararán los acusados. Luego, las partes leerán sus conclusiones.