La economía azul y sus retos de futuro, a debate en el Parque Científico Tecnológico de Gijón: tú también puedes asistir a esta cita de referencia nacional

Gijón/Xixón será la sede de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Un encuentro de referencia nacional que este año se celebrará bajo el lema "Economía Azul 5.0: innovación, talento y sostenibilidad para un futuro inteligente del litoral".

Organizada por APTE y Gijón Impulsa (ente gestor del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón), la conferencia tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2025 en el Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, y reunirá a representantes de parques científicos y tecnológicos de toda España, así como a expertos internacionales en innovación, desarrollo sostenible y economía azul.

La cita se enmarca en una doble celebración: además de abordar los retos de futuro del litoral y el papel de la innovación en la transformación territorial, el evento conmemorará los 25 años del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, un referente en la promoción del tejido innovador y empresarial de Asturias.

Programa –5 de noviembre: reunión de la Red de Técnicos de APTE, reunión del Comité Ejecutivo de APTE y III Asamblea General de APTE de 2025. –6 de noviembre: XXIII Conferencia Internacional. –Inscripciones e información: apteconferenciainternacionalgijon.es

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, ha puesto en valor la importancia del evento. "La Economía Azul 5.0 representa una gran oportunidad para Gijón, una ciudad con una clara vocación costera, innovadora y sostenible. Apostamos por un modelo de desarrollo que genera empleo de calidad y está alineado con sectores estratégicos como la tecnología, la investigación marina y la transición ecológica. En este contexto, la Milla del Conocimiento Margarita Salas y el Parque Científico Tecnológico son piezas clave: espacios donde el talento, la empresa y la ciencia se encuentran para construir el futuro de nuestro territorio. Celebrar aquí la XXIII Conferencia Internacional de APTE, justo cuando el Parque cumple 25 años, es una excelente forma de visibilizar todo ese potencial y de seguir proyectando a Gijón como un referente nacional en innovación y economía azul".

Un programa con visión de futuro

La jornada previa del 5 de noviembre incluirá reuniones internas de la red APTE, una mesa redonda sobre infraestructuras de I+D+i y la celebración de la Asamblea General de la asociación. Además, los asistentes podrán realizar un recorrido guiado por la Milla del Conocimiento Margarita Salas, núcleo de innovación de la ciudad.

El 6 de noviembre, la conferencia se abrirá al público general, con intervenciones institucionales de representantes locales, regionales y estatales, y continuará con ponencias y mesas redondas sobre temas estratégicos como los ecosistemas tecnológicos, el empleo azul, los perfiles profesionales STEM o el papel de las universidades y centros de investigación en la economía azul. Destaca la participación de Susana Pinheiro, responsable de desarrollo empresarial en UPTEC - Universidade do Porto, quien ofrecerá la ponencia inaugural sobre el modelo portugués de innovación azul.

Reconocimiento al talento y la divulgación

Durante la jornada también se entregarán los tradicionales Premios APTE en tres categorías: Premios a la Mejor práctica en parques científicos y tecnológicos, Premio a los parques más activos en la Red de Técnicos de APTE, y Premio a la Divulgación de los Parques Científicos y Tecnológicos en la Prensa Española.

La clausura institucional incluirá el traspaso de la bandera de APTE al parque organizador de la Conferencia Internacional de 2026.

#APTEGijon25 será una oportunidad única para debatir sobre el futuro de las costas desde una perspectiva innovadora, sostenible y territorial, consolidando a Gijón como ciudad referente en la economía del conocimiento.