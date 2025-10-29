Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón acogerá las jornadas de prevención del suicidio "Avanza": "Buscamos crear esperanza a través de la acción"

El programa cuenta con mesas redondas, un taller práctico y la proyección del documental "Socialicidio"

Por la izquierda, Jesús Rivero, Alba López, Jorge González-Palacios, Carlos Llaca y José Ramón Tuero, esta mañana, en el Ayuntamiento de Gijón.

Nico Martínez

Con el objetivo de "crear esperanza a través de la acción", la asociación Abrazos Verdes y el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias presentaron este miércoles en el Ayuntamiento las jornadas de prevención del suicidio "Avanza". La cita, que contará con charlas y talleres, entre otras actividades, se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre.

La primera jornada tendrá lugar mayormente en la antigua Escuela de Comercio. Tras la presentación, que arrancará a las 18.00 horas, habrá una mesa redonda sobre la prevención del suicidio y un taller práctico para entidades del tercer sector. Después, a las 21.00 horas, en la cervecería Escala habrá un encuentro "beer&psico", titulado "El pez que se muerde la cola. Del silencio que estigmatiza a la palabra que previene". El sábado 8 de noviembre, en el CMI El Llano, se presentará y se proyectará a las 10.00 horas el documental "Socialicidio", de Daniel Lovi. Al mediodía habrá una mesa coloquio sobre la situación y los retos en Asturias en este sentido.

En la presentación de las jornadas, el edil de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, puso el foco en que Asturias tiene la mayor tasa de suicidio entre las comunidades autónomas españolas. "Mirar para otro lado no es la solución", remarcó González-Palacios, quien destacó que en el Ayuntamiento aumentarán en 30.000 euros el próximo año la partida para Salud Mental y Bienestar Juvenil. En el acto también estuvieron la presidenta de Abrazos Verdes, Alba López; Jesús Rivero, del Colegio de Psicología; Carlos Llaca, director de juventud, y el edil socialista José Ramón Tuero.

TEMAS

Los planes para mejorar el albergue de animales de Gijón: obras, plazos y las claves de la futura ampliación

La "doctrina Cristina de Borbón", comparativas con etarras y Maluma y tres teles portuguesas: crónica del juicio por la violación grupal del Carmen, en Gijón

La iniciativa que el PSOE lleva al Pleno para que Gijón esté preparado ante fuegos como el del Monte Areo

Gijón lo confirma: este gran aparcamiento será gratuito

De la renovación de fachadas a retirar las ayudas "que llaman a la inmigración ilegal" en Gijón: las enmiendas a los presupuestos de los grupos de la oposición

Gijón acogerá las jornadas de prevención del suicidio "Avanza": "Buscamos crear esperanza a través de la acción"

Mayores, niños y vecinos: el complejo deportivo de El Llano-Contrueces, punto de encuentro del barrio

La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: "Nunca le hemos oído decir 'no puedo'"
