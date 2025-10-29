Gijón acogerá las jornadas de prevención del suicidio "Avanza": "Buscamos crear esperanza a través de la acción"
El programa cuenta con mesas redondas, un taller práctico y la proyección del documental "Socialicidio"
Con el objetivo de "crear esperanza a través de la acción", la asociación Abrazos Verdes y el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias presentaron este miércoles en el Ayuntamiento las jornadas de prevención del suicidio "Avanza". La cita, que contará con charlas y talleres, entre otras actividades, se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre.
La primera jornada tendrá lugar mayormente en la antigua Escuela de Comercio. Tras la presentación, que arrancará a las 18.00 horas, habrá una mesa redonda sobre la prevención del suicidio y un taller práctico para entidades del tercer sector. Después, a las 21.00 horas, en la cervecería Escala habrá un encuentro "beer&psico", titulado "El pez que se muerde la cola. Del silencio que estigmatiza a la palabra que previene". El sábado 8 de noviembre, en el CMI El Llano, se presentará y se proyectará a las 10.00 horas el documental "Socialicidio", de Daniel Lovi. Al mediodía habrá una mesa coloquio sobre la situación y los retos en Asturias en este sentido.
En la presentación de las jornadas, el edil de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, puso el foco en que Asturias tiene la mayor tasa de suicidio entre las comunidades autónomas españolas. "Mirar para otro lado no es la solución", remarcó González-Palacios, quien destacó que en el Ayuntamiento aumentarán en 30.000 euros el próximo año la partida para Salud Mental y Bienestar Juvenil. En el acto también estuvieron la presidenta de Abrazos Verdes, Alba López; Jesús Rivero, del Colegio de Psicología; Carlos Llaca, director de juventud, y el edil socialista José Ramón Tuero.
