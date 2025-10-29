Gijón honra a Melquiades Álvarez, un líder político «abanderado de Asturias»
El Antiguo Instituto acoge una muestra de «justicia» que recorre la vida del que fue presidente del Congreso en 1923 y que salda «una deuda pendiente» de la ciudad
La Guerra Civil se llevó por delante a muchas figuras relevantes de su época en incontables ámbitos. Una de esas víctimas, de gran valor político y humanístico, pero «desconocida» en cierto modo por la historia, fue fusilada en 1936 en la modelo de Madrid. Ahora, aquel hombre recibe reconocimiento en su ciudad natal, Gijón, con una gran exposición que recorre toda su trayectoria vital. Esa pérdida de la que se habla fue la de Melquiades Álvarez, quien fue presidente del Congreso de los Diputados en 1923, entre otras muchas cosas, y quien fue líder reformista en una época tan convulsa de la historia nacional como fue el primer tercio del siglo XX. «Fue uno rostro de los más relevantes abanderados de Asturias en la construcción de España», elogió ayer en la puesta de largo de la exhibición – que acoge el Antiguo Instituto Jovellanos hasta el día 25 de enero– la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Esta amplia exposición, que ocupa toda la primera planta del edificio, es «un acto de justicia» y salda «una deuda pendiente que asumí en mi primer mandato», afirmó la regidora.
La instalación abarca seis estancias, entre salas y vestíbulos, que están plagadas de pinturas –hay dos retratos del político firmados por Nicolás Piñole– fotografías, manuscritos o documentos, muchos de los cuales han sido aportados por sus propios descendientes, que estuvieron presentes en el acto, además de por diversos centros por los que pasó. Se tocan también todos los palos que abordó, desde su infancia en Gijón y su excelencia estudiantil, transitando por su paso como profesor de la Universidad de Oviedo, hasta alcanzar la elite de la política nacional, donde también fue elegido como diputado en doce legislaturas.
«Esta exposición es fruto de un trabajo colectivo en el que hemos recibido todo tipo de piezas para construir su perfil, ya que no dejo patrimonio documental porque saquearon su casa tras su fusilamiento», destacó el comisario de la exhibición, Ángel Mato, en la inauguración. Para Mato, Álvarez es «una personalidad clave de la política española del XX y el asturiano más destacado de su tiempo, quizá el más relevante».
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo