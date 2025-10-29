Gijón honra a Melquiades Álvarez, un líder político «abanderado de Asturias»

La Guerra Civil se llevó por delante a muchas figuras relevantes de su época en incontables ámbitos. Una de esas víctimas, de gran valor político y humanístico, pero «desconocida» en cierto modo por la historia, fue fusilada en 1936 en la modelo de Madrid. Ahora, aquel hombre recibe reconocimiento en su ciudad natal, Gijón, con una gran exposición que recorre toda su trayectoria vital. Esa pérdida de la que se habla fue la de Melquiades Álvarez, quien fue presidente del Congreso de los Diputados en 1923, entre otras muchas cosas, y quien fue líder reformista en una época tan convulsa de la historia nacional como fue el primer tercio del siglo XX. «Fue uno rostro de los más relevantes abanderados de Asturias en la construcción de España», elogió ayer en la puesta de largo de la exhibición – que acoge el Antiguo Instituto Jovellanos hasta el día 25 de enero– la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Esta amplia exposición, que ocupa toda la primera planta del edificio, es «un acto de justicia» y salda «una deuda pendiente que asumí en mi primer mandato», afirmó la regidora.

La instalación abarca seis estancias, entre salas y vestíbulos, que están plagadas de pinturas –hay dos retratos del político firmados por Nicolás Piñole– fotografías, manuscritos o documentos, muchos de los cuales han sido aportados por sus propios descendientes, que estuvieron presentes en el acto, además de por diversos centros por los que pasó. Se tocan también todos los palos que abordó, desde su infancia en Gijón y su excelencia estudiantil, transitando por su paso como profesor de la Universidad de Oviedo, hasta alcanzar la elite de la política nacional, donde también fue elegido como diputado en doce legislaturas.

«Esta exposición es fruto de un trabajo colectivo en el que hemos recibido todo tipo de piezas para construir su perfil, ya que no dejo patrimonio documental porque saquearon su casa tras su fusilamiento», destacó el comisario de la exhibición, Ángel Mato, en la inauguración. Para Mato, Álvarez es «una personalidad clave de la política española del XX y el asturiano más destacado de su tiempo, quizá el más relevante».