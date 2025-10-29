Herido muy grave un joven en Gijón tras sufrir un accidente al ir en monopatín
El afectado fue trasladado intubado al hospital tras el incidente, que ocurrió en Ramón y Cajal con Calderón de la Barca
S. F. L. / C. T.
Un joven resultó herido de gravedad ayer sobre las cinco de la tarde después de sufrir un accidente cuando circulaba en monopatín por la calle Ramón y Cajal, a la altura de la confluencia con la calle Calderón de la Barca. El afectado, según las fuentes consultadas, fue trasladado intubado en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes.
El accidente motivó la intervención de la Policía Local, además de los servicios sanitarios para auxiliar al herido. Los agentes iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, según confirman fuentes municipales. Según los testigos, por su parte, no está claro si el joven perdió el control cuando trató de adelantar a un autobús o si en ese movimiento chocó contra el vehículo. Las causas se investigan.
El operativo desplegado en El Coto, que generó revuelo en la zona, motivó la rápida actuación de los sanitarios desplazados en UVI móvil y su posterior traslado al Hospital de Cabueñes por la gravedad de las lesiones que presentaba.
