Las peñas taurinas rendirán homenaje a Pilar González del Valle
La Federación distinguirá a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia por sus 120 años
La Federación Taurina del Principado de Asturias rendirá homenaje a Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, fallecida el pasado martes día 21. "La afición taurina de toda España y Asturias se sintió consternada por la noticia de su muerte. Colaboró en múltiples ocasiones con nosotros y apoyó a la afición de Gijón en todo momento, hasta en los momentos más difíciles", destaca Maritina Medio, presidenta del colectivo de peñas taurinas.
González del Valle, criada entre entre Madrid, Grado y Extremadura, siempre hizo gala de su asturianía y también de su afición a los toros. Fue una habitual de la plaza de El Bibio y firme defensora de la feria de Begoña. Será su hija, María Ureña González del Valle, quien recoja la distinción a título póstumo el próximo 21 de noviembre en un acto que tendrá lugar en el Hotel Silken Ciudad de Gijón a las 20.15 horas.
La Federación, además, entregará su galardón a la trayectoria taurina. En esta edición será para la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, una de las principals asociaciones ganaderas de bravo que esta temporada celebró su 120.º aniversario. Será su presidente, Antonio Bañuelos, habitual de las tertulias taurinas en la ciudad, el encargado de recogerlo. El ganadero burgalés lidió por última vez en El Bibio en 2008, con Manolo Sánchez, El Cid (que sustituyó a José Tomás y cortó dos orejas) y Alejandro Talavante en el cartel.
