Los planes para mejorar el albergue de animales de Gijón: obras, plazos y las claves de la futura ampliación

Licitación este mes de noviembre e inicio de obras en julio de 2026 para, mientras tanto, intentar que en el albergue estén viviendo el menor número posible de animales. Esa es la hoja de ruta de los primeros trabajos de mejora del centro de protección de animales de Serín que ayer adelantó el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, a los integrantes del Consejo sectorial de Protección y Bienestar Animal.

El expediente de contratación, que ya está en marcha y con la firma de Pintueles desde el pasado mes de septiembre, moviliza 150.000 euros para actuaciones de siete tipos: renovación de cerramientos y cubiertas, rehabilitación de zonas comunes y de cuarentena, mejoras de drenaje y saneamiento, la reforma del sistema de climatización y ventilación, creación de espacios de socialización y ejercicio, el acondicionamiento de áreas de atención al público y la actualización de la red eléctrica y la iluminación.

Rodrigo Pintueles, en el centro, junto a Rosa Maria Escarp, secretaria del consejo;Alejandro Navazas, director general de Medio Ambiente y Jesús Fernández Testón, jefe del servicio de Vigilancia y Calidad Medioambiental. / Lucas Cid

Todas ellas son mejoras sobre la actual instalación que podrán tener su continuidad cuando, cerrada la negociación con Cogersa para conseguir una parcela que el consorcio tiene en Serín, se pueda ejecutar la ampliación del albergue. Para esa ampliación hay una reserva inicial de 15.000 euros en el presupuesto del año que viene. Las cifras las puso en valor Pintueles al defender que "multiplicamos por quince los recursos que el PSOE dedicó durante su mandato y pondremos fin a una situación intolerable que se ha prolongado durante demasiados años".

Al consejo llevó también Pintueles información sobre el Plan CER (Captura, Esterilización y retorno) para colonias felinas –con un coste de 100.000 euros y operativo en su nuevo formato desde septiembre– y sobre el convenio firmado con el Principado de Asturias que ha transformado la pajarera del parque de Isabel La Católica en un centro de atención para aves silvestres heridas y aves domésticas abandonadas.

Esterilizar 500 gatos al año

A fecha de mayo, había en Gijón registradas 202 colonias con 2.075 gatos. El número de gatos identificados alcanza los 1.859 de los que el 70,4% están esterilizados. El reto del nuevo CER es esterilizar 500 gatos al año alcanzado un control del 90% de las colonias.

También dieron cuenta Pintueles y su equipo de las partidas que bajo el epígrafe "control de fauna urbana y bienestar animal" se incluyen en el presupuesto de 2026 del Ayuntamiento. Son unos 702.000 euros de los que 331.847 van a la gestión e inversiones del centro de protección animal. Hay 123.000 euros para las colonias felinas, 195.000 para el control de aves y el parque zoológico aviar y 54.500 para una campaña de prevención de la velutina.