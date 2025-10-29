De la renovación de fachadas a retirar las ayudas "que llaman a la inmigración ilegal" en Gijón: las enmiendas a los presupuestos de los grupos de la oposición

La incorporación al presupuesto municipal de 2026 de fondos que permitan minorar los cerca de 11 millones de deuda que el Ayuntamiento mantiene con las comunidades de vecinos que cuentan con subvenciones a fachadas aprobadas se incluyen dentro de las enmiendas presentadas por Vox, IU y Podemos. Es una de las escasas coincidencias entre estos tres grupos políticos y entre toda la oposición, ya que el PSOE también ha enmendado en ese sentido las cuentas presentadas por Foro y PP. Las prioridades a derecha e izquierda con muy distintas. Y también de donde quitan el dinero para financiar sus propuestas.

Vox, por su parte, plantea dedicar a fachadas 3.380.100 euros. Un dinero que consigue eliminando el que se presupuesta para cooperación y ayuda al desarrollo y la próxima anualidad de las obras de la Escuelona y minorando partidas de publicidad, protocolo y llingua asturiana. Sara Álvarez Rouco ha presentado 12 enmiendas –algunas que pueden generar problemas técnicos para ser admitidas– que contabilizan alrededor de 14 millones de euros.

Sara Álvarez Rouco. / Ángel González

Una de esas enmiendas, vinculada a 6,9 millones a transferir a la Empresa Municipal de la Vivienda, no plantea un cambio de uso de ese dinero; lo que plantea es eliminar Emvisa como empresa e integrar su actividad en la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

La portavoz de Vox defendió también la eliminación de "ayudas que pueden producir un efecto llamada a la inmigración ilegal y que restan recursos a los gijoneses" y defendió mejoras en "ayudas a determinadas asociaciones que contribuyen a la atención de enfermos, colectivos vulnerables y al sostenimiento de las familias". Con sus enmiendas, Vox elimina el dinero a atención a la inmigración, el Conseyu de Mocedá, la Semana Negra y entidades como la Cultural Gijonesa, Gesto y el Ateneo Jovellanos. Como novedad incluyen 30.000 euros para una nueva línea de ayudas a entidades que defiendan el derecho a la vida.

Javier Suárez Llana. / Juan Plaza

Más coincidencias se pueden encontrar entre las enmiendas presentadas por IU y Podemos. El grupo que encabeza Javier Suárez Llana registró 43 que suman algo más de 9 millones y el que lidera Olaya Suárez reajusta 12,2 millones en 53 enmiendas. Ambos partidos habilitan una partida de un millón de euros para el plan de fachadas y otro millón para ampliar el parque de vivienda pública, e incrementan el programa de ayudas al alquiler. También hay coincidencia en dotar de financiación proyectos vinculados a los terrenos del Puerto en Francisco Eiriz (Jove). Ambos proponen medio millón para adecuar los espacios deportivos de esa área y otro medio millón para comprar el resto de los terrenos y construir allí vivienda pública.

Para Suárez Llana los presupuestos del gobierno de Moriyón "están disociados de los problemas reales de los gijoneses, pero sí tiene cuantías para proyectos que son su capricho". Y en base a ese segundo argumento IU transfiere los 830.000 que el presupuesto reserva a la adecuación de edificio del museo Nicanor Piñole para que acoja las oficinas de Igualdad a un plan de obras de mejora en sedes vecinales.

Olaya Suárez. / Ángel González

Entre las enmiendas de IU varias dedicadas a movilidad con 500.000 euros para la pacificación de Munuza y otros tantos para caminos escolares seguros, sin olvidar ubicar 300.000 euros para hacer plataforma única la calle Begoña. Hay algo más de medio millón para reforzar programas de museos, educación y llingua y 370.000 euros para infraestructuras deportivas –renovación de césped de Braña Sur y Tragamón, nuevo rocódromo en los Pericones y mejoras en los skateparks– a los que suman 200.000 euros para mejoras en el campo de béisbol de la Laboral.

1, 8 millones para La Isla

Aunque a sabiendas de que "la receptividad del gobierno es nula", explica Olaya Suárez, desde Podemos se ha presentado un listado donde, según los casos, tan importante es lo que se añade como lo que se quita. Entre lo que se añade, por ejemplo, un millón a sumar a los dos millones de los presupuestos de distrito y un millón para unos "presupuestos participativos de verdad" y entre lo que se quitan están las aportaciones a la Fundación Princesa, el Festival Aéreo, el Paseo Gastro y a los eventos que puedan estar vinculados a la firma KRK de Israel. Tanto IU como Podemos llevan un incremento de 70.500 euros de la ayuda de emergencia para dedicar a Palestina.

Aunque el gobierno asegura que lo hará este año con remanente, Podemos no se fía "y como no lo vemos la ponemos nosotras" e incluye una partida de 1,8 millones para comprar la finca de la Isla como ampliación del Jardín Botánico. Un dinero que saca de rebajar las partidas para las obras de Carlos Marx, Cuesta del Cholo y Marqués de San Esteban.