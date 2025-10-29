El salón de sidra espumosa, en Gijón, defiende la variedad como "una gran desconocida" que está lista para crecer más allá de la región

Un encuentro repleto de brindis en la sala de pinturas de la Laboral que sirvió para reivindicar la calidad y el potencial de la sidra natural espumosa. Así fue la cuarta edición del Salón DOP de esta clase de bebidas, una cita que reunió este miércoles a más de 200 personas. "Es un gran producto desconocido que tiene un tremendo potencial en Asturias, España y el resto del mundo", tal y como señaló Jorge García, el presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, que se encarga de impulsar esta jornada.

El principal objetivo del encuentro es promocionar un producto considerado gourmet, que se elabora con manzana 100% asturiana y que cuenta con baja graduación alcohólica. Además, se celebró el reconocimiento de la Unesco a la cultura sidrera.

Los seis llagares que se dedican a esta variedad están sacando últimamente alrededor de 120.000 botellas al año. En esa cifra hizo hincapié Jorge García. "Representa escasamente el 3% de las ventas anuales de sidra, que están en 4.600.000", lamentó García, quien incidió en que "en el consejo estamos empeñados en que los establecimientos cuenten con una carta en la que clasifiquen las clases de la sidra y su procedimiento".

"Desestacionalizar" el producto

El consumo de sidra natural espumosa crece especialmente en el periodo navideño. En el salón celebrado esta tarde, la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del gobierno regional, Begoña López, resaltó la importancia de "desestacionalizar" este producto. "Más allá de las celebraciones concretas, es una sidra que va muy bien durante todo el año porque marida con muchas comidas y es un producto maravilloso para trasladarlo más allá de nuestras montañas", desarrolló López, que agradeció a los cosecheros su trabajo constante. "Son los principales valedores de este gran producto", culminó.

Por su parte, el portavoz del gobierno local y edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, animó a los asturianos a hacer "un esfuerzo por consumir no solo la sidra de escanciado, sino también la espumosa, que cada vez tiene más calidad". Asimismo, aprovechó que el salón se desarrolló en la sala de pinturas de la Laboral para señalar que "ojalá esto sirva como una simbiosis y sea un buen presagio para que además de la cultura sidrera, la Unesco también reconozca a la Laboral como patrimonio".

En la cata hubo representantes de los seis llagares protagonistas. Por parte de Sidra Viuda de Angelón (Nava) estuvo Fran Ordóñez; Francisco Martínez, de Sidra El Gobernador (Villaviciosa); María Cardín, de El Gaitero (Villaviciosa); Alejandro Vallaure, de Sidra Trabanco (Gijón); Juan Urbieta, de Sidra Fran (Lugones), y Alberto Fanjul, de Sidra Quelo (Tiñana). Los llagareros coincidieron en que la calidad de la sidra natural espumosa "sigue en la misma línea de los últimos años, que es muy alta". "Ahora lo importante es que los asturianos se interesen por ella. Si en casa funciona bien, luego todo se lleva mucho mejor fuera", expresó Vallaure.