La unión del Grupo y la Cocina Económica
La promoción de la labor de la Asociación Gijonesa de Caridad (Cocina Económica) y del voluntariado entre los socios del Grupo Covadonga marcan el convenio firmado ayer por ambas entidades.
