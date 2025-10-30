Más de 750 alumnos de toda España, múltiples talleres y hasta un concierto del líder de "Maldita Nerea": así fue el festival "Future Minds" en Gijón

Más de 750 alumnos de 25 colegios de distintos puntos de España llevaron este jueves su entusiasmo y sus ganas de aprender a las instalaciones de Laboral Centro de Arte, que acogieron la segunda edición del festival nacional de educación y emprendimiento "Future Minds". Tras una mañana repleta de talleres educativos, los escolares disfrutaron de la voz de Jorge Ruiz, el líder del grupo "Maldita Nerea", quien hizo las delicias cantando algunos de sus grandes éxitos. Además, por la tarde hubo charlas para familiares y docentes, y la entrega de premios a los colegios "más emprendedores" del año.

Estudiantes de Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia se trasladaron a Laboral Centro de Arte a primera hora de la mañana con el objetivo de disfrutar de unas horas repletas de actividad en este encuentro impulsado por Genyus School, Valnalón, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y la de Educación.

La segunda edición del festival "Future Minds" en Gijón, en imágenes / Ángel González

Divididos en distintos grupos, los pequeños tomaron parte en talleres de deporte, robótica, creación artesanal, arte, fotografía, tecnología y misiones espaciales. Algunos de los alumnos del colegio Ventanielles, de Oviedo, estuvieron en el taller de robótica. "Hemos construido un coche con ruedas muy grandes. Lo he pasado genial", expresó Llara Rodríguez, encantada con el funcionamiento de la cita. En esa misma línea, su profesor Iñaki Sánchez remarcó que "es una experiencia muy interesante".

"Un sueño hecho realidad"

No obstante, los instantes más esperados estaban por llegar. Fue en torno a las 12.45 horas cuando Jorge Ruiz se subió al escenario para completar un concierto educativo. "Para mí, esto es un sueño hecho realidad. Cantar con vosotros es lo mejor que hay", aseguró el vocalista de "Maldita Nerea", quien comenzó cantando "En el mundo genial de las cosas que dices" junto a varios estudiantes. Después llegó el turno de "Inevitable" y "El secreto de las tortugas". Con esa emotiva canción, y las posteriores firmas y fotografías que se tomaron los niños y docentes con el cantante, llegó a su fin la primera parte de la jornada.

Por la tarde, hubo mesas redondas y charlas dirigidas a los profesores y a las familias de los estudiantes, en las que se hizo hincapié en la importancia de "enfrentar los retos del futuro desde las aulas", así como de "establecer conexiones duraderas entre individuos y organizaciones que comparten un compromiso con el desarrollo educativo y el emprendimiento". "Aquí logramos que pasen cosas que tengan un impacto real. Buscamos la emoción y la diversión para lograr la educación. Con esos dos factores es de la manera que mejor aprende el cerebro", celebró el CEO de Genyus School, Pedro Carrillo.

El evento en Gijón sirvió para premiar a los colegios Príncipe de Asturias, de Gijón; San Pío X, de Murcia; Campos de Gómara, de Soria; López Mondéjar, de Cuenca, y el IES de Candás. "Esto ha sido una experiencia muy enriquecedora", aplaudieron Sonia Gallego y Marcos Ortiz, docentes del centro educativo San Pío X.