El Antiguo Instituto acoge la primera edición de los premios "Destacando" de Gijón
La gala sirve para reconocer las iniciativas de centros educativos
N. M. R.
El Antiguo Instituto acogió este jueves la primera gala de los premios "Destacando" de Gijón. La iniciativa sirve para apoyar las iniciativas de los jóvenes y los escolares de los centros educativos.
En la cita estuvo presente, entre otros, el edil de Deportes y Educación, Jorge Pañeda.
