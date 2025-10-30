El barrio gijonés de Ceares contará con una nueva zona verde: estas son las claves del plan (y el terreno elegido)

Habrá una partida presupuestaria de 90.000 euros para el acondicionamiento de una nueva zona verde en el entorno de La Tejerona, en Ceares. Esa información le trasladó este jueves Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a representantes de la asociación vecinal "La Cruz", durante un "muy productivo encuentro", señaló el edil popular. Las parcelas en cuestión se encuentran entre las edificaciones más próximas al Hogar del Productor y las situadas en la calle Juan Botas. "Nuestra intención es darles el uso público y comunitario que siempre debieron tener, habilitándolas para el disfrute de los vecinos del barrio", indicó Rodrigo Pintueles.

Las parcelas de Ceares que se acondicionarán. / LNE

El espacio contará con sendas peatonales, alumbrado, zonas de estancia y arbolado, conectando los distintos terrenos municipales actualmente desocupados. Su superficie aproximada es de 6.000 metros cuadrados, son de forma irregular y están libres de construcciones, fruto de las cesiones realizadas por los promotores que construyeron el poblado de La Tejerona. Por otra parte, a la inversión inicial se sumarán otros 40.000 euros para la instalación de una nueva zona de juegos biosaludables. "Hablamos de una inversión global de 130.000 euros, con la que seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar los espacios públicos, promover la sostenibilidad y reforzar la calidad de vida en los barrios de Gijón", sentenció Rodrigo Pintueles.