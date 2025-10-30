Esta es la cantante estadounidense que dominó las listas musicales de todo el mundo en los años 2000 y que actuará el año que viene en Gijón

¿Quién no se acuerda de la canción "Left outside alone"? Fue un "hit" de la década de los 2000 y sonará el próximo año en Gijón por boca de su autora: la artista estadounidense Anastacia. La cantante de las gafas de sol y voz rasgada volverá a la primera escena musical con una gira internacional, el "NTK Tour", y sorpresa: estará en solo tres ciudades españolas y una de ellas es Gijón. Las otras dos son San Sebastián y Pamplona.

Grandes ciudades europeas

La famosa artista anunció su gira hace una semana a través de sus redes sociales. El tour empezará el 29 de septiembre en Ámsterdam y terminará el 29 de octubre en Lisboa. Por el medio estará el 24 de octubre en Asturias, en Gijón, que se codea en el cartel con ciudades europeas de primer nivel. París, Frankfurt, Zúrich, Padova, Florencia, Viena, Berlín, Bruselas, Lisboa... Las entradas ya están a la venta y el precio varía en función de la ciudad y la fecha. Parten de unos 40 euros. Tienes toda la información en este enlace.

25 años de su música

En realidad, la gira de 2026 es la continuación de la de este año. Con ella, Anastacia ha recorrido otras ciudades europeas, como Barcelona (el pasado 12 de marzo) y Madrid (el 15 de marzo). La gira conmemora el 25º aniversario de su álbum debut "Not That Kind”, que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como “I’m Outta Love” y “Not That Kind”.

Anastacia sacó un total de siete discos de estudio más colaboraciones con artistas de renombre mundial como Luciano Pavarotti, Elton John, Michael Jackson y Eros Ramazzotti. Con los tres primeros álbumes vendió nada menos que 11 millones de copias en Europa.

Superó un cáncer de mama

La estadounidense tiene una de las voces más reconocibles del panorama musical internacional por su peculiar timbre de voz rasgada. Estando en lo más alto, la artista tuvo que enfrentarse a un cáncer de mama, al que le ganó la batalla. La cantante nació en 1968 en Chicago y fue Michael Jackson quien se fijó en ella tras verla actuar en un "talent show". Dos años más tarde lanzó su primer disco.

En todo este tiempo, Anastacia no ha estado ni mucho menos alejada de la música. Prueba de ello es que en 2023 editó un álbum de versiones llamado "Our Song". El disco rinde homenaje a la música que enamoró a Anastacia durante su estancia en Alemania, donde alcanzó el número 2 en ventas.