Un cartel "de lujo" con Al Di Meola y Catherine Rusell, entre otros artistas: estas son las claves de la programación del festival de jazz en Gijón
El teatro Jovellanos acogerá conciertos del 5 al 8 de noviembre
Gijón volverá a llenarse de jazz en noviembre. El teatro Jovellanos acogerá del día 5 al 8 los conciertos de "Jazz Xixón", un festival que tendrá como protagonistas a "Xavi Torres Trío", "Emilio Ribera Quartet", "Al Di Meola Trío" y Catherine Rusell. Además, en el marco del certamen, habrá numerosas actuaciones a lo largo del próximo mes en los centros municipales integrados de la ciudad y en Meidinerz Jazz Club. "Hay un cartel de lujo", señaló este jueves en la presentación del certamen el presidente de Divertia, Oliver Suárez.
El primer recital de "Jazz Xixón" tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 20.30 horas, a cargo de "Xavi Torres Trío", compuesto por el propio Xavi Torres al piano, el clarinetista Joris Roeloft y el batería Joan Terol. El concierto que ofrecerán lleva por título "Kind of Beethoven". El jueves 6, "Emilio Ribera Quartet", la formación que aporta el sello asturiano a la programación, llevarán a cabo el concierto "Arrancarse", con Emilio Ribera como guitarrista, David Hernández de cantante, Carlos Laiz al bajo y Manuel Molina en la batería.
El viernes tendrá lugar el concierto de "Al Di Meola Trío", un grupo en el que a este reconocido guitarrista le acompañan el guitarrista Peo Alfonsi y el percusionista Sergio Martínez. Las entradas para este recital ya están vendidas. Por último, Catherine Russell actuará el sábado día 8.
Actuaciones en centros municipales
Más allá de estas citas en el teatro Jovellanos, el club de jazz Meidinerz contará con actuaciones desde el 20 de octubre y hasta el 6 de diciembre.
En los centros municipales también habrá actividad. En el de Pumarín Gijón Sur habrá conciertos los días 26 de noviembre y 3 de diciembre. En el Ateneo de La Calzada, el 20 y 27 de noviembre y el 10 de diciembre. En El Coto tendrán lugar los días 21 de noviembre, 4 y 11 de diciembre. En El Llano, el 14 y 18 de noviembre y el 5 de diciembre. Por último, en el Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, los recitales serán el 11 de noviembre y el 3 de diciembre.
En la presentación de "Jazz Xixón" también estuvieron el responsable de Programación de Divertia, Toño Criado; el presidente de Meidinerz Jazz Club, Horacio García, y Emilio Ribera y Manuel Molina, de "Emilio Ribera Quartet".
