Diálogo sobre derechos en la Casa del Pueblo
El PSOE organizó ayer una charla sobre derechos, libertades y convivencia con el eurodiputado Jonás Fernández (en la foto, a la derecha, junto a Monchu García). En el acto se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en la dana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios