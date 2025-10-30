Enol, la joven promesa musical de Asturias, lanza nuevo disco y recorrerá España en 2026: esta es la localidad (de la región) en la que arrancará su gira

Enol, la nueva y joven promesa musical de Asturias, acaba de lanzar nuevo disco y con sus canciones recorrerá España el próximo año. El gijonés, de 27 años, estará en trece ciudades de marzo a mayo. Su "Tutto Passa Tour" empezará, como no podía ser de otra forma, en su tierrina y en su ciudad: Gijón. El emergente cantante, con más de 50.000 seguidores en Instagram, actuará el 7 de marzo en el Gijón Arena (la plaza de toros). La gira acabará (de momento) el 18 de mayo en La Riviera, en Madrid.

Marcha a pie desde Madrid a Gijón

"Tutto passa, la gira. No tengo palabras para agradeceros la acogida al disco. Nos vemos en 2026 para gritarnos cara a cara las canciones", compartió esta misma semana con sus seguidores en redes sociales. La fama de Enol se disparó este año, con sus primeras canciones sonando en la radio y una caminata de Madrid a Asturias "por morriña" que se volvió viral. El artista, que vive en la capital de España y que luce con orgullo una cadena con la Cruz de la Victoria, quiso hacer una marcha minera "pero al revés". Y así hizo.

El 10 de mayo partió desde la Puerta del Sol con el objetivo de hacer 15 etapas de unos 30 kilómetros cada una. Después de quince días caminando, llegó a La Escalerona, donde fue recibido entre aplausos por sus fans. Esa caminata catapultó su fama. Este verano cantó en el escenario del Boombastic en Llanera y participó en la gira de Los 40 Summer Live.

15 canciones muy personales

"Tutto Passa", una frase que tiene tatuada en el pecho, es para Enol su proyecto más personal. Son 15 canciones en las que cuenta su vida y canta al amor y al desamor. Un disco en el que conviven varios géneros y en el que hay colaboraciones.

Todos los detalles de su gira

Con esa música estará en trece ciudades: Gijón (07/03), Barcelona (26/03), Zaragoza (27/03), Vigo (17/4), La Coruña (18/04), Salamanca (24/04), Valladolid (25/04), Valencia (27/05), Murcia (08/05), Málaga (15/05), Sevilla (16/05), Bilbao (22/05) y Madrid (28/05).

Las entradas ya están a la venta desde este lunes y los precios oscilan entre los 24 y los 27,56 euros, dependiendo del recinto y de la ciudad. Aquí puedes consultar todas las fechas y comprar las entradas.