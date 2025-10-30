"La familia Castañón" y toda la obra gráfica de Igor Medio, "parteaguas" del cómic asturiano, ya se disfruta en el Muséu del Pueblu d'Asturies

La obra gráfica del dibujante de cómic y músico gijonés Igor Medio -fallecido el 24 de junio de 2006 en un accidente de tráfico en la furgoneta del grupo "Felpeyu" en el que también perdió la vida Carlos Redondo- se encuentra ya depositada, y digitalizada, en el Museo del Pueblo de Asturias. Su madre, Sonia Tuya, decidió donar a este museo para entregar las 1.300 piezas de dibujo a lapicero, tinta china, carteles, caricaturas y viñetas. "Absolutamente todo lo que hizo, publicado o no publicado, bocetos, historietas completas, premiadas unas, otras no; todo lo que hizo Igor está aquí. 'La familia Castañón' es la más conocida, pero no fue lo único que hizo, hizo muchas cosas buenas más", señaló su madre. El poso que dejó en el comic asturiano Igor Medio lo dejó ayer patente otro dibujante, Ángel de la Calle, quien indicó que "en el cómic asturiano hay un parteaguas con Igor".

Hasta Igor Medio el cómic asturiano hecho para Asturias había un cómic tradicional y antiguo "y luego a partir de él, que ha influido en todo lo que se ha hecho luego, es el que le dio modernidad al cómic en asturiano y en Asturias y hecho para Asturias y se la dio desde un lugar privilegiado, que es el periódico que más se vende en Asturias", señaló a LA NUEVA ESPAÑA en la que Igor Medio firmó la tira "La familia Castañón, xente llano de Xixón" que se publicó en los suplementos de verano del periódico entre 1997 y 2005, algo, resaltó Ángel de la Calle, que hizo que su obra fuera popular y conocida.

"Toda su vida"

Ángel de la Calle intervino hoy al no poder acudir al acto Norman Fernández, que está compilando la obra de Igor Medio, publicando un primer tomo con "La familia Castañón" y la publicación previsible este año de un segundo tomo que recopila el resto de su obra. Además de De la Calle, intervinieron también la presencia de la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro; los autores de cómic Javier Rodríguez y Ángel de la Calle y la historiadora Arancha Margolles. En primera fila, la madre de Igor Medio, Sonia Tuya, quien explicó su sentimiento al entregar al Pueblo de Asturias los dibujos de su hijo: "Para mí es una satisfacción que esté aquí, van a potenciarlo mucho. Pero para mí no deja de ser la vida del mi fíu y traerlo para aquí", señaló Sonia Tuya, quien sobre la obra que entregó hoy al Museo del Pueblo de Asturias apuntó que "hay cientos y cientos de cosas; toda su vida".

La concejala agradeció a la madre de Igor Medio la donación, añadiendo que "estoy segura de que a Igor le gustaría mucho saber que está aquí, que estará perfectamente custodiada y garantizada entre los fondos de este gran museo", recordando que hace algo más de una década Sonia Tuya ya donó a la biblioteca del Colegio Público Monteana una colección de Igor Medio.

Igor Medio, con un libro con tiras publicadas de "La familia Castañón" en LA NUEVA ESPAÑA. / ISAAC RUBIO

La obra de Igor Medio se suma a las artes gráficas e ilustraciones con los que cuenta el fondo del Museo del Pueblo de Asturias. La concejala citó a autores como Alfonso e Isaac del Rivero. Ahora, la incorporación del fondo de Igor Medio "nos permite enriquecer más aún la colección de artes gráficas del Museo del Pueblo de Asturias y ponerla también a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas".

A Javier Rodríguez, amigo de Igor Medio, el acto "me toca en lo emocional, van casi 20 años que no está y a mí me cuesta. Trabajamos juntos con un interés muy grande por hacer un tebeo popular. Los dos somos de barrio, Igor con un pie en el Natahoyo y otro en Monteana, y crecimos en la transición en la que el cómic se convirtió en una especie de contracultura después de la dictadura".

Dibujante sobresaliente

"Era un dibujante sobresaliente", apuntó sobre Igor Medio este amigo suyo, que también lo calificó como "aplicado y costumbrista, un dibujante que buscaba un cómic popular y tremendamente hábil para hacer una lectura social del momento, para reflejar qué se cocía en la sociedad que le rodeaba". Entre todas las tiras de "La familia Castañón", Javier Rodríguez se queda con la que hizo cuando murió su padre, donde "usaba la figura del padre de los Castañón y del crío para tener un diálogo con su propio padre".

Ángel de la Calle opinó que "para un artista vivo, un museo es lo peor, pero para uno que ya tiene su obra hecha, un museo es donde debe estar". Arancha Margolles señaló, usando la fórmula de un diálogo con el dibujante fallecido, que "tú, queriendo hacer humor, reflejaste como nadie la realidad asturiana" e hizo un repaso en cómo evolucionó la Asturias que dibujó Igor Medio hasta la actual. "Papa Castañón ya no iba a trabajar en Ensidesa, sino en una multinacional, y lo más seguro es que estuviera inmerso en un ERTE", señaló entre otras referencias a los personajes de la tira que Igor Medio publicó en LA NUEVA ESPAÑA. "Quisiste hacer humor, pero hiciste historia", señaló Margolles.