La iglesia de la Laboral podrá abrir antes de final de año

Una "actuación menor" que implicará limpiar unos restos de sales permitirá, si todo va bien, dejar la cúpula de la iglesia de la Laboral en las condiciones óptimas para poder abrir el templo desacralizado antes de fin de año. Así lo explicaron ayer, al menos, desde el entorno de la empresa que acaba de iniciar la adecuación del espacio y por indicación de la Consejería de Cultura, que instó a la empresa, que había sido la adjudicataria de la ambiciosa reforma de la instalación, a resolver unos desperfectos superficiales causados, se sospecha, por una filtración de agua que había quedado acumulada en la techumbre después de su impermeabilización.

La adecuación de la cúpula de la iglesia desarrolló desde febrero de 2023 y hasta septiembre del año pasado tras una inversión de 842.001 euros, pero una inspección posterior del área de Patrimonio Cultural dictaminó que en la estructura se habían apreciado algunos desperfectos. Este aviso, dado a conocer en primavera, quedó a la espera de que el techo "se secase", y de ahí que los operarios de la constructora adjudicataria no recibiesen el visto bueno para entrar al recinto de nuevo hasta ayer mismo. Según fuentes de esta empresa, no obstante, y visto ya la tarea pendiente sobre el terreno, la actuación será "menor" y se centrará en la limpieza "de unas sales" que han aflorado a raíz de esa humedad. Se entiende que la limpieza será "breve" y que la iglesia podrá abrir pronto al público, cumpliendo así con la ansiada demanda de los antiguos alumnos, que llevan meses reprochando que esta infraestructura siga sin poder acoger actividades culturales.