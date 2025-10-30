Una iniciativa para "reducir la brecha digital": así es el Campus Luce de Gijón
"Es una formación de alta calidad", afirma Pumariega sobre los cursos, de entre 20 y 40 horas de duración
Con el objetivo de reducir la brecha digital, el Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha el Campus Luce, una plataforma de formación online que ofrece numerosos cursos gratuitos.
En la primera fase, la plataforma cuenta con 19 cursos de entre 20 y 40 horas de duración. No obstante, la vicealcaldesa y edil de Economía, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, adelantó esta mañana que esperan alcanzar los 50 cursos y las 600 plazas. "Es una formación de alta calidad", señaló.
Esta iniciativa, impulsada por el Laboratorio Urbano del Ayuntamiento de Gijón, busca permitir "la capacitación en la transformación digital en igualdad de condiciones".
La formación tutorizada en las últimas tendencias tecnológicas girará en torno a seis temáticas. Estas son la ciberseguridad, la robótica, las "smart cities", el internet de las cosas, la analítica de datos y la inteligencia artificial.
Para realizar el registro en el campus solo se necesita contar con la tarjeta ciudadana de Gijón. Además, al finalizar el curso, los participantes recibirán sus respectivos diplomas.
En la presentación del campus, junto a Pumariega estuvo la directora general de Innovación y Promoción de Gijón en el Ayuntamiento, Patricia García Zapico.
