Primer acercamiento entre la comisión del Piñole y el Ayuntamiento de Gijón: los albaceas preparan una propuesta por escrito

El primer encuentro formal entre el Ayuntamiento y la comisión que vela por la obra de Piñole se ha saldado con un inicial acercamiento de posturas respecto al futuro del museo del pintor gijonés. La cita, celebrada esta mañana en el Antiguo Instituto, se ha saldado con el acuerdo de que los albaceas envíen ahora por escrito al Consistorio su propuesta y con el acuerdo también, "y fuera de toda duda", de que el nuevo Museo Nicanor Piñole se ubicará en Tabacalera y que su actual ubicación en el Asilo Pola precisa de una reforma ambiciosa de accesibilidad y climatización. Desde la comisión explican "tener claro" que esa obra obligará a cerrar durante un tiempo el inmueble y centran su preocupación en que si la colección se traslada al Revillagigedo no existan luego garantías de que la ampliación de Tabacalera esté terminada a tiempo. Desde el Ayuntamiento, por su parte, señalan que evaluarán la propuesta de los albaceas y celebran por ahora lo "fructífero" de esta primera cita.

La propuesta del Consistorio es conocida. Su plan es darle una ubicación definitiva al Piñole en el marco del futuro Centro de Arte de Tabacalera, cumpliendo con un acuerdo cerrado con la propia comisión del Piñole en 2008 y, mientras, iniciar el año que viene la reforma del Asilo Pola, sede del actual museo, y organizar en el Revillagigedo una gran exposición monográfica del pintor como preámbulo a ese traslado definitivo a la vieja fábrica de tabacos.

Después, con el Asilo Pola ya reformado y el Piñole en su nueva ubicación en Cimavilla, la única propuesta conocida del Ayuntamiento es trasladar a este inmueble de la plaza de Europa los servicios de la Oficina de Igualdad y del Centro Asesor de la Mujer (CAM), que atiende a mujeres maltratadas y que ocupa hoy un espacio poco apto para ello: el centro municipal de La Arena. El Consejo de Mujeres, no obstante, ha señalado recientemente que el Asilo Pola no es lo suficientemente amplio como para albergar a todos los colectivos feministas de la ciudad.

La comisión del Piñole, por su parte, había emitido también un comunicado muy crítico con esta hoja de ruta y tras la reunión de hoy, al menos, el tono parece ya más amable entre las partes. El principal motivo de desacuerdo parece ser ahora el Revillagigedo y por los motivos ya expuestos, pero que el actual museo no puede quedarse como está y que debe reformarse sí genera ya consenso.

"Nosotros veníamos con dos propuestas para esa obra de climatización que sí entendemos que tiene que hacerse y lo compartimos. Una de esas propuestas era adoptar una solución temporal, hacer una obra de mejora provisional. Si eso no se puede, lo que proponemos es que se haga la obra tal y como lo tienen previsto, que los cuadros se vayan a un almacén y que, cuando acabe, los cuadros vuelvan a su edificio actual y se queden ahí hasta que termine Tabacalera", señaló tras la reunión Fernanda Valdés, integrante del grupo.

"Se mostraron abiertos a estudiarlo y mandaremos todo esto por escrito", añadió la integrante, que explicó también que la comisión entiende que tanto cambiar el sistema de climatización del inmueble como realizar la obra de accesibilidad en el edificio es algo "necesario" y que obliga a cerrar durante un tiempo el Asilo Pola. "Pero preferimos que los cuadros se vayan a un almacén y que luego vuelvan a su sitio antes que llevarlos al Revillagigedo sin saber cuándo va a estar lista Tabacalera", razonó Valdés. "Lo único que no contemplamos es el paso intermedio en el Revillagigedo, porque es de propiedad privada y nos preocupa que esa propiedad quiera hacer una exposición propia, por ejemplo", añadió.