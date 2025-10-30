Los vecinos de Río Piloña, en Gijón, ante un nuevo peligro de desahucio por la Sareb

Vuelve el nerviosismo a la calle Río Piloña de Contrueces. Los vecinos, organizados desde hace meses como bloque en lucha contra la Sareb para evitar su desahucio, señalan haber recibido un burofax a modo de "ultimátum": les dan un plazo de diez días para abonar supuestos impagos pendientes. Unas deudas que los vecinos rechazan que sean válidas y que cuantifican en 20.000 euros por residente, un dinero que ya han dicho más veces que no tienen por tratarse de familias en situación de vulnerabilidad.

Los vecinos han enviado un comunicado en el que señalan que, "tras meses sin noticias", este burofax, recibido hace dos días, "exige un plan de pagos en el plazo de 10 días naturales a los vecinos" por "una deuda en concepto de rentas atrasadas" desde que la Sareb se hizo cargo del edificio en 2021. Todo ello "bajo amenaza de continuar con las acciones legales que correspondan para resolver la actual situación" y de «recuperar la posesión de estas viviendas». "La Sareb pone encima de la mesa la exigencia de cobrar la deuda íntegra o un plan de pagos por el cual puedan cobrar una deuda que asciende los 20.000 euros por vecino", lamenta el grupo.

Los argumentos de los vecinos

En ese comunicado los vecinos recuerdan también los motivos por los que consideran que no deben abonar deuda alguna. "No se puede cobrar al no haber relación contractual que justifique la generación de una deuda, pues no hay contrato firmado entre los vecinos y la Sareb ni una subrogación de los mismos", dicen. Añaden que "los juzgados declararon inválidos los contratos, por lo que no se pueden exigir rentas de un contrato inválido". También que "la relación contractual de los vecinos era únicamente con la constructora, a la que sí se le pagó las rentas mensualmente incluso con posterioridad a la llegada de la Sareb".

La jurisprudencia

Y, por último, esgrimen que la jurisprudencia del Supremo "afirma que a los inquilinos en precario, resultados tras la extinción del contrato, no se les pueden cobrar rentas de un subsistente contrato". "Por esta misma razón la Sareb arguye la subrogación de los contratos, pero hay que incidir en que es unilateral debido a que los vecinos no han subrogado ningún contrato ofertado", añaden. "Toda esta situación hace obligatorio referenciar al Debate General de Orientación Política, celebrado en la Junta General recientemente, donde los partidos de gobierno (FSA - Convocatoria) votaron a favor de una propuesta de Somos Asturies instando al Consejo de Gobierno a 'mediar en el caso de Río Piloña, 3, hasta la resolución del conflicto para evitar que las familias sean desahuciadas'", completan los vecinos, que por lo tanto vuelven a reclamar la mediación del Principado.