Afiliados del PP impugnan en los juzgados el congreso local de Gijón al considerar inválida la lista del ganador

Varios afiliados del PP han impugnado en los juzgados el congreso local del partido en Gijón, en el que resultó elegido como nuevo presidente local Andrés Ruiz Riestra con un 55,70% de los votos, frente a la candidatura alternativa encabezada por José Manuel del Pino, al que ha desvinculado de esta demanda el representante legal de los afiliados que la han interpuesto.

La demanda ha sido admitida este viernes por un juzgado civil de Gijón y ahora el PP tiene un plazo de 20 días para responder a la misma. Entre los hechos denunciados por los afiliados demandantes, se apunta que se dio un plazo de cuatro horas a Andrés Ruiz para que sustituyera a uno de los candidatos que iban en su lista, Adrián Carneado, que no podía formar parte de ninguna candidatura al haber participado previamente en el Congreso del PP de Villaviciosa.

Según sostienen los demandantes, la inclusión de un candidato que no podía serlo en una lista obligaba a la anulación de la misma. Entienden que no era posible la subsanación de la misma. De haberse aplicado ese criterio hubiera resultado automáticamente elegida la otra candidatura, al ser la única válida.

Andréss Ruiz, durante su intervención ante los militantes, tras haber ganado el Congreso Local del PP de Gijón, en febrero. / Fernando Rodríguez

Los afiliados que han demandado señalan, a través de un comunicado, que haber permitido esa subsanación incumple el reglamento del Congreso local y los Estatutos del partido. Los demandantes apuntan, además, que antes de acudir a los juzgados "numerosos escritos y reclamaciones" al Comité de Derechos y Garantías del PP asturiano.

Reconocimiento del resultado

Desde el PP de Asturias se salió hoy mismo al paso de estas manifestaciones, señalando que "el Congreso se celebró con absoluta observancia y respeto de los Estatutos y reglamentos internos del partido" y que en la cita congresual "se garantizó la democracia interna del partido", y concluyó "habiendo sido reconocido su resultado públicamente por ambos candidatos al término del mismo".

Desde el PP también se indica que no se presentó ninguna impugnación ni antes de la celebración del Congreso, ni durante, ni después del mismo en los plazos establecidos por los Estatutos del partido y sus reglamentos para la presentación de impugnaciones.