Arranca el lunes el Wild Oceans FilmFest 2025

Cine, ciencia y conservación se dan cita en Gijón entre el 3 y el 8 de noviembre, en la cuarta edición del Wild Oceans FilmFest (WOFF), organizado por la Fundación BIOPARC en colaboración con el BIOPARC Acuario de Gijón.

Fotograma Tahlequah the Whale / Cedida a LNE

El WOFF 2025 presenta una selección excepcional de documentales internacionales que exploran los grandes retos y maravillas del océano. Cada proyección irá acompañada de coloquios, entrevistas y encuentros con cineastas, especialistas y divulgadores que ofrecerán miradas únicas sobre la conservación y la sostenibilidad marina.

Programa completo El programa completo está disponible en www.wildoceansfilmfest.org

Entre los invitados destacan nombres de talla internacional como los directores Tobias Nowlan y Mark Wheeler; la productora Jill Ferguson; o Paloma Martín, directora de Contenido y Programación de National Geographic. El cartel se completa con María Gálvez, embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea; Álex Avello, etólogo y divulgador asturiano especializado en conservación; y Susana Acle, la directora de Biología, Veterinaria e Investigación del BIOPARC Acuario de Gijón.

Mother Nature Boardroom. / Cedida a LNE

También participarán Odile Rodríguez de la Fuente y Joaquín Gutiérrez Acha, dos de los nombres más reconocidos del documental de naturaleza en España. El WOFF 2025, igualmente, rendirá homenaje al oceanógrafo Javier Cristobo, figura clave en la investigación marina en España.

Programa Lunes, 3 de noviembre 12.00 h. Presentación a medios con Fernando González Sitges, Alejandro Beneit, Jill Ferguson, Tobias Nowlan, María Gálvez y otros invitados. 16.15 h. Proyección de Turtle Walker. 18.00 h. Proyección + coloquio: El potencial de los documentales en la conservación de la naturaleza. Martes, 4 de noviembre 13.00 h. Masterclass de María Gálvez en la Universidad de Oviedo. 16.15 h. Proyección de Ocean with David Attenborough. 18.00 h. Proyección + coloquio: Recuperando un océano que sufre: la esperanza de un planeta en desequilibrio. Miércoles, 5 de noviembre 13.00 h. Masterclass de Jill Ferguson en la Universidad de Oviedo. 17.15 h. Proyección de cortometrajes: Mother Nature in the Boardroom, Blackwater, Souls, Tahlequah the Whale: A Dance of Grief y Wild Summon. 18.30 h. National Geographic: una ventana al Mundo. Jueves, 6 de noviembre 17.00 h. Proyección de Asia – Beneath the Waves. 18.30 h. Proyección + entrevista: La belleza del océano como arma de conservación. 21.00 h. Charlas en el Kraken con Odile Rodríguez de la Fuente y Joaquín Gutiérrez Acha. Viernes, 7 de noviembre 19.30 h. Gala de entrega de premios, presentada por Santi García Cremades, matemático, divulgador científico y humorista. 21.30 h. Cóctel de gala ofrecido por la Fundación Bioparc. Con invitación. Sábado, 8 de noviembre 11.30 h. Marea Viva: El reto del océano, gran actividad familiar de cooperación y sensibilización. 17.00 h. Proyección de The Big Sea.

El Wild Oceans FilmFest 2025 refuerza su compromiso con la educación ambiental con una variada programación para todos los públicos. Entre las propuestas destacan el Campamento de Cine para niños y niñas de 6 a 12 años y las Masterclasses en la Universidad de Oviedo.

Javier Cristobo, premio Salvando los Océanos 2025 / Cedida a LNE

El miércoles, 5 de noviembre, el festival celebrará el Encuentro por el Planeta Azul, un diálogo participativo con jóvenes de la Red de Escuelas por la Circularidad de Cogersa (Confint) y del IES Nº1 de Gijón. Además, nueve centros escolares de Gijón y su entorno participarán en las sesiones educativas del festival, que acercarán el cine ambiental a más de 680 estudiantes.

Fotograma Ocean With David Attenborough Keith Scholey / Cedida a LNE

El programa educativo culminará el sábado 8 de noviembre con “Marea Viva: El reto del océano”, una gran actividad familiar de sensibilización y cooperación. El festival se prolongará también en la Semana de la Ciencia del Ayuntamiento de Gijón, con proyecciones abiertas al público los días 10 y 11 de noviembre en el Ateneo de La Calzada.