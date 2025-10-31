Arturo Valls como maestro de ceremonias, cinco premiados y 197 títulos: así será el Festival de Cine de Gijón (FICX) de 2025

El actor, presentador y productor Arturo Valls será el maestro de ceremonias de la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que del 14 al 22 de noviembre ofrecerá 197 obras y que en su 63.ª edución premiará a Naomi Kawase, Lisandro Alonso, Massiel, Vicky Peña y Pilar Palomero. Estas son algunas de las claves que se han dado a conocer en la presentación del certamen, que ha tenido lugar este viernes en la antigua Escuela de Comercio con un acto repleto de cineastas, políticos, colaboradores y trabajadores del FICX. "Es un festival con más de 60 años de éxito y tiene una capacidad innata de desarrollar un espacio donde la libertad y la tolerancia se funden con la defensa de lo propio", resaltó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Tras haber publicado previamente los títulos de las secciones oficiales, el equipo del FICX expuso esta mañana el resto de claves de esta nueva entrega. El director del certamen, D Díaz Castaño, fue el encargado de desvelar que Arturo Valls, un profesional consolidado en la televisión y también detrás de las cámaras, abrirá la gala del 14 de noviembre en el teatro Jovellanos. Su presencia será el preludio del estreno en España de la película inaugural, "Blue Moon", la nueva obra del director estadounidense Richard Linklater.

Por otro lado, la película que cerrará el festival será "El gran arco", el nuevo largometraje de Sthéphane Demoustier. El otro título que todavía no se había dado a conocer es "Anemone", un largometraje de Ronan Day-Lewis que formará parte de la competición Albar y que marca el esperado regreso a la actuación del Oscar a Mejor Actor Protagonista, Daniel Day-Lewis, tras su retiro en 2017.

En total, el FICX de 2025 se compone de 197 títulos -115 largometrajes, 81 cortometrajes y un mediometraje-, de los cuales 110 están dirigidas o codirigidas por mujeres, lo que representa un 56% del total. Si bien, la programación suma hasta 247 teniendo en cuenta los ciclos online de la plataforma Filmin.

Para consolidar su papel como "gran escaparate para el cine nacional", la oferta del FICX cuenta con 75 títulos nacionales. Además, la representación asturiana alcanza una cifra récord con 39 títulos.

Los cinco premiados

En cuanto a los premiados, esta vez serán cinco los galardones que entregue el FICX para reconocer "su excelencia artística, su trayectoria y su compromiso ético". La directora japonesa Naomi Kawase recibirá el premio especial "Gijón Plató". El Premio de Honor será para el cineasta argentino Lisandro Alonso; el Isaac del Rivero a la Trayectoria Artística para Massiel; el Comadre de Cine 2025 para la actriz Vicky Peña, y el Especial Retueyos para la cineasta Pilar Palomero.

El jurado

Los encargados de fallar el premio a la mejor película de la sección Albar serán Sophy Romvari, Scott Macaulay, Eva Llorach, Alexis Juncos y Carlos Marqués-Marcet. Otorgarán el premio de la Federación Internacional de la Crítica Cinematográfica Joan Pons, Julien Camy y Holger Heiland. En el jurado para los mejores trabajos del formato corto estarán María Abenia, Matteo Pianezzi y Nikki Bohm. Para el FICX Premiere Lisandro Alonso, Monica Stan y Liza Linardou. Para el mejor cine español Lilia Scenna, Nila Núñez e Iratxe Fresneda. Para el CIMA a la mejor cineasta Irene Menéndez Palomino, Tábata Cerezo y Nati Juncal. Y para la sección "La noche del corto español" Carmen Chávez, Marta Codesino y Alicia Moncholí.

Respecto a los focos y retrospectivas, el FICX dedicará este año esos apartados a la directora canadiense Sophy Romvari, la artista visual francesa Laure Prouvost y la cineasta astur-venezolana Elena Duque.

En el acto también se presentó la edición de 2025 de las jornadas de industria "Semilleru" del FICX, que ofrecerán masterclasses, foros de guionistas y apoyo a proyectos emergentes del 17 al 21 de noviembre en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura y el Antiguo Instituto.

En la presentación, Alejandro Díaz Castaño subrayó que el FICX es un "festival único" por el equipo de profesionales que lo impulsan, la ciudad en la que se desarrolla y la cantidad de instituciones que lo apoyan. "Es una gran red", expresó Díaz. Por su parte, Moriyón señaló que "hay pocos lugares donde se viva el cine de una forma tan auténtica como en Gijón". "El certamen forma parte de nuestra identidad", apuntó. En el acto también intervinieron el programador del certamen, TIto Rodríguez, y la coordinadora de "Semilleru", Paula Sanjulián.