Cena de gala de los Serenos
Serenos Gijón celebró ayer su cena de gala en el hotel Tryp Rey Pelayo. La jornada de ayer es una de las pocas al año que los profesionales de este servicio no la dedican a patrullar las calles de la ciudad. En la imagen, la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, con la plantilla de Serenos.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Las claves de la investigación por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa cargó el mineral haciéndolo pasar por el de otro barco
- Comienza hoy el juicio de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Gijón y los acusados afirman que fueron 'relaciones consentidas, entre adultos
- Un policía herido en Gijón tras rescatar a un hombre que se iba a precipitar desde el Cerro
- Ojos nuevos', temas icónicos, guiños a las niñas de Palestina y un 'zasca' a una espectadora: Ana Belén brilla en su concierto en Gijón