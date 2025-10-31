Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cena de gala de los Serenos

Serenos Gijón celebró ayer su cena de gala en el hotel Tryp Rey Pelayo. La jornada de ayer es una de las pocas al año que los profesionales de este servicio no la dedican a patrullar las calles de la ciudad. En la imagen, la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, con la plantilla de Serenos.

