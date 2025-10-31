Una cena solidaria para la Cocina Económica de Gijón con el apoyo del chef Marcos Morán: estas son las claves de la cita

Menús sabrosos en contenido y también en solidaridad se servirán el 6 de noviembre, en la Finca Villa María, con motivo de la cena cóctel "120 motivos para ser solidarios", a beneficio de la Asociación Gijonesa de Caridad, conocida popularmente como Cocina Económica. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Restaurantes Fomento de la Cocina Asturiana y la empresa de eventos Gustatio, cuenta con el respaldo de cocineros de postín y hasta "Estrella Michelin", como el chef Marcos Morán, de Casa Gerardo. Colaborarán, además, La Tabla, Casa Farpón Asador, Casa Tataguyo y el Real Balneario de Salinas. "Hay que ayudar en todo lo que se pueda", señalan los participantes.

"Solo podrá pasar quien pague o venga a trabajar", bromea Marcos Morán, que durante el verano preparó un menú para más de 300 comensales en la Cocina Económica. Al ser el 120.º de la entidad y como el dinero nunca sobra, el galardonado se lo comentó a sus colegas de profesión, que no dudaron en adherirse al proyecto. La velada, cuya entrada cuesta 75 euros no se ceñirá únicamente a la cena. Habrá actuaciones en directo, subastas y rifas de "cosas muy chulas", ensalza Marcos Morán. Por ejemplo, camisetas de fútbol o un polo cortesía de la Federación Española de Balonmano. Varios deportistas asturianos, asimismo, se están volcando con la iniciativa, al igual que distintas empresas.

Aunque aún falta cerrar definitivamente los menús, los asistentes podrán degustar desde vieira escabechada y steak tartar a arroz de lubina o fabes con bogavante. "Queremos que la gente disfrute", indica David Menéndez, del restaurante La Tabla, que ensalza la actividad de la Cocina Económica de Gijón. "No le das la dimensión a lo que hay hasta que vienes", sostiene.

Aumento de aforo y fila cero para donaciones

El carácter altruista de la cita se demuestra en el hecho de que serán, en su mayoría, voluntarios de la Cocina los que sirvan la comida. Eso sí, también habrá profesionales en la materia. En cuanto al aforo, las perspectivas son muy positivas. "Empezamos en 150, pero tememos, muy felices, que tendremos que aumentarlo", afirma Marcos Morán. Ya se han vendido más del 60 % de las entradas. "La gente tiene que correr", dice el chef. Quienes no puedan acudir a la jornada también podrán aportar su granito de arena mediante una fila cero destinada a donaciones.

"Para sacar adelante la tarea que desarrollamos, dependemos fundamentalmente del apoyo de la gente de Gijón", resalta Ignacio Blanco, presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, que este año recibió la Medalla de Oro de la ciudad. Desgranó Blanco que alrededor del 50 % de la actividad de la entidad se sustenta en subvenciones, especialmente del Ayuntamiento. Pero ese otro 50 % responde, a nivel económico, a aportaciones de socios, empresas o colaboradores. Ignacio Blanco destaca el papel del voluntariado de la Cocina y enfatiza que esta unión con la Asociación de Restaurantes Fomento de la Cocina Asturiana es "un ejemplo perfecto" de esos lazos con instituciones. "La recaudación nos va a ayudar a cubrir el déficit que tenemos", subraya.

La idea es que los beneficios de la cena cóctel deriven en el proyecto de centro de acogida por el cual se ayuda a personas que se encuentran en procesos de desintoxicación. "Ahí no tenemos recursos económicos públicos, por lo que queremos cubrir los gastos que nos genera", explica Ignacio Blanco, que se muestra agradecido con Gustatio y con los cocineros implicados en la iniciativa, sobre todo con el precursor, Marcos Morán. "Los usuarios todavía preguntan que cuándo vuelve", declara.

La convocatoria en la Finca Villa María, en Somió, será a las 20.30 horas del 6 de noviembre. En la web de la empresa Gustatio se pueden adquirir las entradas para una cena que pone de manifiesto que, en la Cocina Económica, el plato principal es la solidaridad.