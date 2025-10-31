"La inteligencia artificial en el paraíso natural": vuelve a Gijón la Semana de impulso TIC
Del 10 al 14 de noviembre se celebra la XV edición de esta cita auspiciada por los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado de Asturias, CITIPA y COIIPA, junto al Ayuntamiento de Gijón/Xixón
El lunes 3 de noviembre, a las 11:00 horas, los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado de Asturias, CITIPA y COIIPA, junto al Ayuntamiento de Gijón/Xixón, presentarán la XV Semana de Impulso TIC que en esta edición llevará por título: "La inteligencia artificial en el paraíso natural".
En la edición de 2025, la Semana de Impulso TIC cuenta con el patrocinio de Gijón Impulsa, dentro de las actividades del 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico.
Más información
LUGAR: Sala de recepciones
FECHA: Lunes, 3 de noviembre de 2025
HORA: 11:00 h.
PARTICIPAN: • Dª Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. • D. Alberto Núñez, Decano del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias, CITIPA. • D. Vicente Rodríguez Montequín. Vicedecano del Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias, COIIPA.
Además, en esta comparecencia se darán a conocer los premios Impulso TIC de este año, mediante los cuales se distingue el trabajo de empresas, personas e instituciones que destacan en el impulso de las tecnologías de la información y comunicación en diferentes ámbitos.
La XV Semana de Impulso TIC, arrancará el próximo lunes 10 de noviembre y se prolongará hasta el viernes 14, día en el que tendrá lugar la entrega de galardones. Lugares como el Edificio AS5HUB, el Edificio Gijón Impulsa o La Laboral acogerán las diferentes actividades de esta semana.
