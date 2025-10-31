Una placa en El Coto para Confecciones Gijón
La fábrica Confecciones Gijón, la compañía responsable de las míticas camisetas IKE, ya es eterna en El Coto. Ayer, en la calle Balmes, en el número 56, donde se encontraba la factoría, se colocó una placa en su honor. En la imagen superior, el acto institucional.
