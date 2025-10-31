La programación del Teatro Jovellanos para el primer semestre de 2026: Echanove, Morente y José María Pou... entre muchos otros

Potente programación para el primer semestre de 2026 en el teatro Jovellanos. Muchos artistas de primer nivel, como José María Pou, Juan Echanove, Estrella Morente, Nathalie Poza o los gaiteros Carlos Núñez y José Ángel Hevia darán espectáculo sobre las tablas del coliseo gijonés por antonomasia. En la propuesta que presenta Divertia el teatro será el eje central del semestre, con una mezcla de clásicos, dramaturgia contemporánea y producciones premiadas que suman en total 20 montajes. No obstante, en virtud a los artistas programados, no se deja de lado la música o la danza de primer nivel, disciplina esta última en la que contará con la actuación de Eduardo Guerrero, uno de los bailaores más vanguardistas del país, que traerá su espectáculo "Debajo de los pies".

El año arrancará con un mes lleno artes escénicas en el que habrá cinco funciones. La primera en desembarcar en Gijón será "Rosa con vela", de PatriaChica, que llegará el día 8. Dos jornadas después, será el turno de "Los cuernos de D. Friolera", ofrecido por Estival Producciones. Habrá que esperar hasta finales de mes para las propuestas de Higiénico Papel Teatro y su "Gasolina con capullos", el 23, y "La balada del norte", por Saltando Teatro el 29. Morfeo Teatro cerrará con "Polvo serán más polvo enamorado", el día 31. No obstante, uno de los acartelados más destacados, el gaitero gallego Carlos Núñez, ofrecerá un concierto el día 17 dentro de su gira 30.º aniversario, titulada "A Irmandade das Estrelas".

Estrella Morente y Rafael Riqueni. / Gemma García

Como contraste, en febrero reinará la música, aunque habrá una de las representaciones teatrales más importantes. Será el día 7 cuando los gijoneses puedan disfrutar del clásico "Un tranvía llamado deseo", obra con un reparto estelar encabezado por Nathalie Poza y Pablo Derqui, bajo la dirección escénica de David Serrano y de la mano de Producciones Teatrales Contemporáneas. Para el resto del periodo las opciones en el campo musical serán la asturiana Mina Longo, el día 6, que rendirá tributo a la icónica cantante Rocío Durcal con el show "Amor eterno". También destaca la pianista internacional japonesa Miyu Shindo (día 11) y el concierto "The Best of Soul" (día 18).

Marzo será una hoja del calendario de lo más equilibrada entre disciplinas. El día 6, Estrella Morente y Rafael Riqueni harán sonar el mejor flamenco en el Jovellanos con un homenaje a dos legendarias figuras de su campo, como son La Niña de los Peines y Niño Ricardo. La francesa Nathalie Lermitte protagoniza el musical "Piaf, the show", el día 20. La cantante se mete en el papel de su compatriota Edith Piaf, intérprete de himnos en la lengua del país vecino como "La Vie en rose" o "Non, je ne regrette rien". La danza se hace hueco con "Réquiem de Mozart", de María Rovira & Crea Dance Company, el día 13. Para el teatro llega el turno con Anabel Alonso, que pisará las tablas del Jovellanos con sendos pases de "La mujer rota" los días 14 y 15.

Un pequeño alto en el camino. Ese será el papel que asuma el mes de abril, que será el segundo más tranquilo. Aun así, contará con uno de los espectáculos estrella en el ámbito del baile, que será el día 11 con "Debajo de los pies", con el bailaor Eduardo Guerrero. En el cartel está asimismo Juan Echanove que, junto a Joaquín Climent, interpreta "Esencia", obra escrita por Ignacio García May, que cuenta la historia del reencuentro de dos amigos tras muchos años y sus reflexiones compartidas.

José María Pou. / Ángel González

La celebración de un 25.º aniversario y la actuación de uno de los actores con mayor calidad interpretativa del ámbito nacional marcan el mes de abril. ¿La celebración? La concesión del Platinum Europe Award al mítico álbum "Tierra de Nadie". Su autor, el gaitero asturiano más internacional, José Ángel Hevia, llega a Gijón el día 15 con un variado plantel de músicos para ofrecer un recital de repaso de los grandes éxitos que le han hecho popular dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Y el actor? José María Pou, quien lidera el reparto de "Gigante", el día 30. Pou se pone en los zapatos del famoso escritor inglés Roald Dahl, quien revisa su último libro antes de mandarlo a imprenta, pero un escándalo por un artículo antisemita que ha publicado perturba su paz. El resto de la escaleta mensual del Jovellanos será igualmente teatral. Se podrá disfruta de "Recordadnos así", de Olaya Pazos (día 9); "Tebanas", de Ay Teatro (día 10); "La barraca", de Magüi Mira (día 16); y, por último, "Regina, un destino escrito con los pies", de Luz de Gas Teatro (día 22).

Para poner broche a la programación, en junio, habrá dos espectáculos, uno musical y el otro teatral, en días sucesivos. El primero será "Falla Imaginando", el día 5, que ofrecerá el "Moisés P. Sánchez Trío", con una actuación jazzística. La guinda la pondrá, el 6, una función de la obra "American Buffalo", un libreto de David Mamet.

En cuanto a los abonos, habrá tres. El general dará acceso a 14 funciones de teatro principal, con un coste de 211 euros en butaca y 192 en entresuelo; el Especial a 10 funciones de formatos medios, como circo o teatro experimental, se puede adquirir por 88 euros, y el de Danza, para cuatro representaciones, tiene un coste de 59 euros. El pase completo, que engloba los dos primeros es de 274 euros en butaca y 255 en entresuelo.