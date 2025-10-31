La Serena, el corazón del Llano y punto de encuentro: "Este parque siempre fue el alma del barrio, por aquí pasa todo el mundo”

El parque de La Serena sigue latiendo en el centro del barrio de El Llano. Cada día, a la salida del colegio La Escuelona o en las tardes de sol, se llena de voces, de niños corriendo, de abuelos sentados y de vecinos que se paran un momento a charlar antes de seguir con su rutina. Es, desde hace décadas, el punto de encuentro natural del barrio.

“Yo me crie aquí, en la calle Juan Alvargonzález”, cuenta Teresa Díaz. “Han hecho muchas reformas, y aunque no duren, al final lo importante es que los críos disfruten de ello”. Las mañanas traen al parque el bullicio del colegio y las tardes, la calma de los paseos.

“Aquí nos conocemos todos. Cada tarde bajamos un rato, unos con los nietos, otros solo a charlar. Es el sitio donde te enteras de todo lo que pasa en el barrio. Si un día no vengo, me preguntan al día siguiente si me pasó algo”, admite otra vecina del barrio.

Vecinos de todas las edades coinciden en que el parque sigue siendo el punto de encuentro por excelencia, pese a las obras y los cambios en su entorno / Lucas Cid / LNE

“Siempre hemos venido aquí”, recuerda Mónica Álvarez, antigua alumna de La Escuelona. “Es verdad que ahora con las obras se complica un poco el aparcamiento, pero este parque siempre ha tenido vida. Los niños siempre vinieron”.

Esa vitalidad se nota también entre los más jóvenes. Borja Diego, que lleva a su hija a una guardería cercana, destaca que “el proyecto que hay para el parque es interesante, pero, sobre todo, me gusta que haya un sitio donde los críos puedan jugar tranquilos”. Añade que las ciudades “tienen que ser para las personas, no solo para los coches”. Ana Isabel Jiménez, otra vecina del barrio, defiende las obras que acaban de comenzar en la zona: “La seguridad de los niños está por encima de todo. A mí las zonas peatonales me parecen buena idea”.

"Donde se junta la gente"

Los mayores también sienten La Serena como suya, aunque con una mirada más nostálgica. “Tirar el dinero”, dice tajante María Jesús Ruiz, mientras observa las obras desde un banco. “Pero bueno, este parque siempre fue el alma del barrio, por aquí pasa todo el mundo”. Su compañero, Daniel Vila, asiente: “Al final es donde se junta la gente, y eso es lo importante”.

Pese al ruido de las obras o las quejas por los aparcamientos, La Serena mantiene su esencia: un espacio abierto donde los vecinos se saludan, los niños aprenden a correr y los mayores se refugian en la sombra de los árboles. Como dice Eloína Díaz: “Todo lo que sea mejorar para los niños y para el barrio, bienvenido sea”.

Las opiniones difieren sobre los cambios, pero coinciden en el valor del lugar. “El parque está bien, lo que pasa es que hay mucha gente y mucho sol”, comenta Jessica Cárdenas, que propone una mejora muy concreta: “Deberían tener toldos o más sombra, porque a las tres de la tarde te mueres de calor”.

Entre conversaciones, meriendas y carreras, el parque de La Serena sigue siendo el corazón social de El Llano. Las obras pasarán, pero los encuentros, las risas y la costumbre de reunirse aquí son lo que realmente define al barrio.