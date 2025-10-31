El terror y el baile, de la mano en Gijón: así fue la "performance" en el parque de Isabel la Católica

El grupo gijonés Claqué Asturias aunó el terror y el baile en la víspera de Todos los Santos en el parque de Isabel la Católica. Lo hizo a través de un espectáculo liderado por Robert Taboada y en el que participaron hasta medio centenar de bailarines, disfrazados de zombis, muñecas y personajes míticos de películas de miedo. "Es una pasada. Lo hacen genial", destacaron algunos de los asistentes que abarrotaron el paseo central de este pulmón verde de la ciudad.

La "performance" contó con dos pases, a las 20.00 y a las 20.45 horas. En ambas actuaciones, los bailarines brillaron por todo lo alto y conquistaron a los presentes, que aplaudieron los movimientos que realizaban al ritmo de canciones reconocibles.

Los protagonistas aparecieron en los dos pases desde un extremo del parque con sus respectivas linternas y se aproximaron al escenario improvisado representando a un nutrido grupo de zombis. Muchos de los pequeños y mayores presentes, atentos a cada uno de sus movimientos, sacaron sus teléfonos y tomar las primeras fotografías y vídeos.

El espectáculo arrancó con "Thriller", de Michael Jackson, una pieza en la que los demás componentes de Claqué Asturias siguieron a la perfección a Robert Taboada, consiguiendo el primer gran aplauso de la tarde. Después sonaron "No es serio este cementerio", de Mecano, "Everybody (Backstreet’s back), de Backstreet Boys, "The dead dance", de Lady Gaga, "Mi novio es un zombi", de Alaska y Dinarama.

"Una gran idea"

Al finalizar las actuaciones, Taboada se mostró "alucinado" ante la cantidad de gijoneses y visitantes que habían acudido para disfrutar del baile en la jornada "más terrorífica" del año. "Me puse nervioso al llegar y ver esto tan lleno de gente", aseguró.

El líder de la formación de baile que hizo las delicias de quienes se dieron cita en el parque de Isabel la Católica definió a esta cita como "una experiencia genial". "El año pasado vinimos a hacer esto en Halloween pero solo bailamos ‘Thriller’. Vimos que tuvo una gran acogida, pero sentimos que eso a la gente le había sabido a poco y se quedó como una toma de contacto", desarrolló.

Con el objetivo de ganarse a todos los presentes, tanto a los niños como a los mayores, Claqué Asturias optó por seleccionar canciones representativas de distintas décadas. "Con Michael Jackson teníamos los años 80, con Backstreet Boys y Mecano los 90 y con Lady Gaga los 2000", indicó Taboada.

Respecto a la decisión de apostar por hacer un espectáculo en plena tarde de Halloween, el bailarín expresó que "siempre está bien tocar la risa y el suspense". "Ha sido una gran idea y un éxito. Por ejemplo, la gente se ha quedado sorprendida cuando han aparecido los zombis, que parecía que venían del cementerio", agregó.

Con esa satisfacción también se mostró el público, que se volcó con los protagonistas de la cita. "Está genial que lo hayan traído al parque de Isabel la Católica porque este sitio es un punto perfecto para un espectáculo así", apuntó Verónica Estévez, una vecina de La Arena que asistió al espectáculo junto a su hija, Nora Anaya, de seis años, después de disfrutar de la fiesta que habían preparado por Halloween en el barrio de El Coto. "Es un día perfecto. Los niños están muy emocionados", aseveró Estévez.