En Casa Ataulfo el mar sabe a marisco como tiene que ser
Este fin de semana el establecimiento vuelve a disponer de santiaguinos
A.A.
En Casa Ataulfo se saborea lo mejor del Cantábrico. El establecimiento, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Gijón, destaca por la calidad de su producto. Y es que en Ataulfo se sirven pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser".
Percebes, quisquillas, cigalas, langostas, andaricas, almejas y muchas otras variedades hacen las delicias de los comensales, así como los pescados. El virrey es un habitual, al igual que el besugo o la lubina. Todos ellos son garantía de éxito en Casa Ataulfo.
Este fin de semana vuelve a haber santiaguinos en Casa Ataulfo, un manjar especialmente apreciado por los amantes del mar, dado su sabor y su excepcionalidad.
Con el frío, además, los platos de cuchara se dejan ver frecuentemente por las mesas de Casa Ataulfo, donde la cocina tradicional y las recetas caseras de siempre son elaboradas con alma y producto asturiano.
Como maridaje, la sidra significa acertar plenamente. Tanto JR de etiqueta verde, como Sed de PKDO DOP acompañan a la perfección todos los pescados y mariscos que salen de la cocina de Casa Ataulfo, y se escancian en el restaurante siguiendo la tradición.
