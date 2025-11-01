Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Casa Ataulfo el mar sabe a marisco como tiene que ser

Este fin de semana el establecimiento vuelve a disponer de santiaguinos

Cigalas a la plancha

Cigalas a la plancha

A.A.

En Casa Ataulfo se saborea lo mejor del Cantábrico. El establecimiento, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Gijón, destaca por la calidad de su producto. Y es que en Ataulfo se sirven pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser".

Percebes, quisquillas, cigalas, langostas, andaricas, almejas y muchas otras variedades hacen las delicias de los comensales, así como los pescados. El virrey es un habitual, al igual que el besugo o la lubina. Todos ellos son garantía de éxito en Casa Ataulfo.

Santiaguinos

Santiaguinos / Cedida a LNE

Este fin de semana vuelve a haber santiaguinos en Casa Ataulfo, un manjar especialmente apreciado por los amantes del mar, dado su sabor y su excepcionalidad.

Con el frío, además, los platos de cuchara se dejan ver frecuentemente por las mesas de Casa Ataulfo, donde la cocina tradicional y las recetas caseras de siempre son elaboradas con alma y producto asturiano.

Como maridaje, la sidra significa acertar plenamente. Tanto JR de etiqueta verde, como Sed de PKDO DOP acompañan a la perfección todos los pescados y mariscos que salen de la cocina de Casa Ataulfo, y se escancian en el restaurante siguiendo la tradición.

La violación de El Carmen espera sentencia cuatro años después

El barrio que puso los cimientos del Gijón moderno

Un cuarto de siglo del "compromiso con Gijón" de su Parque Tecnológico

En Casa Ataulfo el mar sabe a marisco como tiene que ser

El terror y el baile, de la mano en Gijón: así fue la "performance" en el parque de Isabel la Católica

Tres afiliados del PP impugnan en los juzgados el congreso local de Gijón al considerar inválida la lista del ganador

Una cena solidaria para la Cocina Económica de Gijón con el apoyo del chef Marcos Morán: estas son las claves de la cita

Las memorias de José Ramón Enguita, exdirector del Hospital de Cabueñes y exedil de AP: "Mi primer día de médico tuve un parto y no veíamos ninguno en la carrera"

