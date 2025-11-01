Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración de técnicos superiores sanitarios en Gijón en el marco de la huelga general

La protesta tuvo lugar en la entrada del Hospital de Cabueñes

Los profesionales, en la concentración.

Los profesionales, en la concentración.

N. M. R.

Decenas de técnicos superiores sanitarios del Hospital Universitario de Cabueñes se concentraron ayer para realizar una protesta enmarcada en la huelga nacional convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios para los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre.

Estos profesionales urgen que Sanidad mejore su formación a grado universitario, además de conseguir mejoras laborales que entienden que "nos deben desde hace 18 años". Asimismo, piden un mayor reconocimiento a nivel de categorías.

Con el objetivo de visibilizar estas demandas por las que se convocaron a nivel nacional los paros, este nutrido grupo de profesionales del hospital gijonés se reunió ayer a las puertas del principal complejo sanitario de la ciudad. Lo hicieron al grito de "sí a la huelga".

