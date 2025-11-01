Un cuarto de siglo del "compromiso con Gijón" de su Parque Tecnológico

Con la vista puesta en el futuro, empresas establecidas Parque Científico y Tecnológico de Gijón o que en su día crecieron allí, participaron ayer en la jornada especial de LA NUEVA ESPAÑA sobre del XXV aniversario del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, junto a la Vicealcaldesa y responsable del área economía del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, quien estuvo acompañada por el también edil del PP Rodrigo Pintueles y por el director del Parque, Luis Díaz.

"Es una fecha señalada, pero también una oportunidad para recordar de dónde venimos y, sobre todo, decidir juntos hacia dónde queremos ir; no para mirar atrás con nostalgia, sino para renovara el compromiso con la ciudad", resaltó Pumariega en un coloquio que estuvo moderado por el delegado de la edición de Gijón de LA NUEVA ESPAÑA, Ignacio Peláez.

Pumariega apuntó que la creación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón "no fue patrimonio de una corporación o del grupo municipal que gobernaba en aquella época en Gijón, sino que el Parque era un proyecto de ciudad".

La Vicealcaldesa y los empresarios coincidieron en que el Parque Científico y Tecnológico de Gijón es "un ejemplo de éxito", que ahora trasciende ya sus límites al estar integrado en la Milla del Conocimiento.

El Parque Científico y Tecnológico de Gijón, en pleno proceso de ampliación en La Pecuaria, cuenta actualmente con 221 empresas, 1.747 millones de euros de facturación agregada, 6.291 empleos y 1.258 personas dedicadas directamente a I+D.

Pumariega destacó que es un punto de encuentro para "crear sinergias" y que "fideliza a los jóvenes, para que no tengan que marchar por obligación de su tierra".

José Luís Fernández, de Táctica Industrial, es uno de los empresarios que primero se establecieron en el Parque Tecnológico. "El Parque es una idea que ha funcionado; eso es lo principal. Algunos hemos evolucionado el proyecto, fusionando o cambiando empresas, otras han crecido", recordó. También explicó que siempre ha habido dos dinámicas en el Parque, las de las empresas en el entorno del edificio principal y la de las firmas consolidadas que han ido ocupando parcelas.

Algo en lo que coincidió con otros empresarios es "el marco incomparable; una ubicación fantástica" del Parque, que facilita la labor comercial de las empresas, por ejemplo, llevando a los clientes a visitar la Universidad Laboral.

Isabel Lombardía, de Espiral MS, otra de las empresas que estrenaron el Parque Tecnológico, explica que ellos acabaron por trasladarse a otra ubicación porque optaron por invertir en crecer en vez de construir su propio edificio. Respecto al entorno del Parque Tecnológico coincide en que hay espacios que son "tarjeta de visita" y apunta el papel que juegan las conversaciones en la cafetería del parque, en la colaboración entre empresas.

Para Isabel Lombardía, ahora "toca pensar en el siguiente paso. Estamos en tiempos complejos, de teletrabajo, formatos híbridos, inteligencia artificial y toca pensar en los siguientes 25 años"

Carmen Cruz, de Futuver considera que "somos las personas las que hacemos un hub de innovación abierta" en el Parque, además de abogar por unirse para hacer proyectos europeos.

En cuanto al papel de este espacio empresarial para retener talento en Asturias, piensa que no sólo queda ahí, sino que también propicia "que se animen a venir personas de fuera a trabajar aquí".

Noelia González, de Obelilisk se animó junto con dos socios a emprender en 2019 y recuerda "el apoyo enorme que recibimos" en el Parque Científico y Tecnológico y también de otras empresas, recordando que de la crisis del Covid "salimos fortalecidos, conociendo gente". En cuanto a las dinámicas del Parque, apunta que "las empresas grandes, como tractoras, siempre buscan ayuda en las pequeñas"

Martín Bosque, de Signal Software, empresa que en 2009 se trasladó de Cristasa al Parque Tecnológico, resalta que "las conversaciones de pasillo con otras empresas me parecen fundamentales y el equipo de Impulsa en el apoyo de marketing y comercial, porque nosotros somos informáticos. Ese apoyo y ese empuje es una pasada".

Cristina Fernández Caldueño, de Castroalonso, recuerda que dejaron el Parque Tecnológico de Llanera para establecerse en el de Gijón en cuanto tuvieron oportunidad, que fue en 2019. El Parque Científico y Tecnológico de Gijón "no deja de ser una marca y eso funciona comercialmente y no lo digo yo sola; lo estamos diciendo todos", resaltó. También abogó por colaborar para aspirar a proyectos europeos y apuntó que los jóvenes "se encuentran bien aquí, están a gusto y eso es muy importante", en línea con lo que también señalaron la Vicealcaldesa y otros empresarios.

Sergio López-Fombona es de Acuña y Fombona. Es una compañía fundada hace 58 años, que está ahora construyendo su propio edificio en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, porque es "el mejor sitio donde estar; un escaparate, el mejor barco en el que se puede estar". Sergio López-Fombona destaca su "fantástico entorno". Esta empresa dedicada a la distribución sanitaria también ha iniciado una línea de desarrollo de productos propios y tiene previsto también un área docente.