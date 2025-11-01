Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una gran humareda

Susto a la hora de comer en el conocido restaurante Mamaguaja, situado en el centro de Gijón. Un problema en la campana extractora obligó a los Bomberos a intervenir poco después de las tres de la tarde en el establecimiento, que tiene entrada tanto por la calle Marqués de San Esteban como por Rodríguez San Pedro.

Bomberos, con la escalera desplegada para intervenir en el sistema extractor de humos que generó el problema en el restaruante Mamaguaja de Fomento, en Gijón. / S. G.

Dos camiones de Bomberos estacionaron en la calle que va a dar al Puerto Deportivo para intervenir en un incidente que, pese a que no revistió gravedad, obligó a desalojar el local hostelero en plena hora punta de comidas en fin de semana. Al parecer, el origen tuvo lugar por un "chispazo", según refirieron testigos, en el motor de extracción de aire, que se encuentra en el techo del edificio. No hubo llamas, pero sí se generó una densa humareda en el interior del restaurante, visible también desde otras zonas más o menos cercanas, como Talasoponiente. "Sentimos ese chispazo", confirmó un trabajador.

Los hechos, que no provocaron heridos, implicaron el desalojo tanto del personal del restaurante como de la clientela. También acudió la Policía Local para cortar el tráfico durante el lapso de tiempo que duró la intervención. Decenas de personas, clientes en ese momento del local y paseantes, observaron desde la zona del espigón de Fomento los trabajos. Los Bomberos dieron por controlado pornto el incidente, que se quedó en un mero susto en plena hora punta en uno de los restaurantes de moda de Gijón.