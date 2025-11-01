La empresa de Antonio Corripio obtiene un premio nacional del sector sociosanitario
Obtiene el galardón que concede Supercuidadores, entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja
La empresa gijonesa de ayuda a domicilio Antonio Corripio Servicios, ha galardonada con el Premio Supercuidadores, que otorga la entidad del mismo nombre impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja. El acto de entrega del galardón se celebró ayer en Madrid.
"Mentiría si no digo que estoy realmente encantado con haber recibido este premio. Hay que darse cuenta de que es uno de los galardones más prestigiosos a nivel nacional que reconoce como la mejor empresa sociosanitaria de nuestro país en 2025. Y que, además, viene en este caso con el añadido de que también se reconoce nuestro proyecto Redeo contra la soledad no deseada", señaló el administrador de la empresa que lleva su nombre, el expresidente del Grupo de Cultura Covadonga, Antonio Corripio.
Candidaturas
En el acto de recogida del galardón, Corripio pronunció unas palabras, dedicando el premio al conjunto de los profesionales de la empresa, ya que "sin ellos este premio jamás hubiera sido posible". Un premio al que se presentaron 157 candidaturas de toda España.
Antonio Corripio Servicios se fundó en Gijón en 1997, siendo una empresa pionera en Asturias en el sector de ayuda a domicilio. Actualmente, cuenta con 162 trabajadores en plantilla.
Los Premios Supercuidadores nacieron en 2015, con el objetivo de visibilizar la labor de los cuidadores familiares y profesionales, así como reconocer el compromiso social, la innovación y la responsabilidad corporativa de empresas, entidades y administraciones públicas en el ámbito de los cuidados y la dependencia.
