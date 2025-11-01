Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las familias se lo pasan de miedo en el Jardín Botánico de Gijón por Samaín

La actividad "Calabazas y Calaveras" propuso juegos, pintacaras y un "paseo inquietante" a los participantes

Las familias disfrutan del Samaín en el Jardín Botánico de Gijón (en imágenes)

Las familias disfrutan del Samaín en el Jardín Botánico de Gijón (en imágenes)

Las familias disfrutan del Samaín en el Jardín Botánico de Gijón (en imágenes) / Ángel González

El Jardín Botánico de Gijón acogió este sábado, 1 de noviembre, la actividad "Calabazas y Calaveras", en la que muchas familias festejaron el Samaín por todo lo alto. Los disfraces llenaron de colorido el espacio, en el que hubo un "paseo inquietante", juegos, pintacaras, música, castañas, palomitas o sidra dulce.

