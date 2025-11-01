Las familias se lo pasan de miedo en el Jardín Botánico de Gijón por Samaín
La actividad "Calabazas y Calaveras" propuso juegos, pintacaras y un "paseo inquietante" a los participantes
El Jardín Botánico de Gijón acogió este sábado, 1 de noviembre, la actividad "Calabazas y Calaveras", en la que muchas familias festejaron el Samaín por todo lo alto. Los disfraces llenaron de colorido el espacio, en el que hubo un "paseo inquietante", juegos, pintacaras, música, castañas, palomitas o sidra dulce.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una gran humareda