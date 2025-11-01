Las familias se lo pasan de miedo en el Jardín Botánico de Gijón por Samaín

El Jardín Botánico de Gijón acogió este sábado, 1 de noviembre, la actividad "Calabazas y Calaveras", en la que muchas familias festejaron el Samaín por todo lo alto. Los disfraces llenaron de colorido el espacio, en el que hubo un "paseo inquietante", juegos, pintacaras, música, castañas, palomitas o sidra dulce.