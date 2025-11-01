Gran susto en Gijón: localizan a una mujer inconsciente en su piso de Ceares tras un incendio
Los hechos tuvieron lugar en la calle Alegría y el origen del fuego se investiga
Un vecino alertó de que la afectada había gritado pidiendo auxilio y los agentes de la Policía Local que intervinieron fueron atendidos por la cantidad de humo respirado
S. G.
Gran susto en Ceares por un incendio cuyo origen se investiga. Los hechos ocurrieron en la calle Alegría, poco antes de las seis de la tarde de este sábado, cuando un vecino llamó a la Policía Local informando de que había escuchado a una mujer pidiendo auxilio desde el primer piso. Al asomarse al patio interior, el hombre observó humo saliendo de la vivienda. Los agentes accedieron a la casa rompiendo una ventana y equipados con un extintor. Localizaron a la mujer inconsciente y, tras sacarla al patio y comprobar que tenía, la colocaron en posición de seguridad a la espera de la llegada de los sanitarios. Un policía la cargó en brazos y la llevó al portal, donde fue atendida por la UVI móvil y trasladada al Hospital de Cabueñes.
El vecino informó de que la mujer tiene dos hijos y los agentes volvieron a entrar en la vivienda reptando, dado que el humo hacía irrespirable la parte superior, pero no hallaron a nadie más. Los agentes tuvieron que ser asistidos por personal de otra ambulancia dada la cantidad de humo que habían respirado y asistieron posteriormente a un reconocimiento médico en Cabueñes. Los Bomberos se hicieron cargo del fuego, cuyo origen se está investigando, y del humo, ventilando la vivienda y la escalera del edificio.
