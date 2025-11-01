James Rhodes deleita al piano en el teatro de la Laboral de Gijón
El concierto estaba enmarcado en su gira "Manía"
El pianista, escritor y filántropo James Edward Rhodes ofreció este sábado un concierto en el teatro de la Laboral de Gijón en el marco de su gira "Manía". El programa incluyó obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, entre otros.
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una gran humareda