El plan para el Piñole incluye labores de "puesta a punto" de los cuadros

La comisión que vela por el legado de Piñole ha remitido ya al Ayuntamiento su propuesta alternativa a la hoja de ruta municipal. Los albaceas, como ya habían adelantado, plantean dos opciones: demorar la reforma de la climatización del inmueble y solventar los problemas temporalmente con máquinas portátiles –como deshumificadores– o realizar la actuación prevista, con el correspondiente cierre del museo durante al menos diez meses, trasladando mientras tanto la obra de Piñole a un almacén. El Ayuntamiento, por su parte, sigue viendo viable su propuesta también conocida, porque defiende que la exposición temporal del Revillagigedo –una idea que los albaceas por ahora no aceptan– se haría cuadrar en el tiempo con la edificación del nuevo Museo Nicanor Piñole en Tabacalera. La hoja de ruta municipal, además, contempla una "puesta a punto" del fondo artístico del pintor como paso previo a la exposición del Revillagigedo, una tarea para la que se contempla licitar una instalación externa al museo que permita realizar labores de conservación en los cuadros.

En plazos, lo que propone el Ayuntamiento cuenta ya con una cronología bastante perfilada. La idea es sacar las obras del actual museo en abril y licitar la citada instalación para su puesta a punto. Explican desde el Consistorio que este paso previo es necesario porque hay tareas de conservación que no se pueden realizar dentro del actual recinto. Esas tareas se llevarían a cabo durante la primavera, y en torno a septiembre se podría llevar la colección artística hasta al Revillagigedo, que podría abrir las puertas de su exposición en noviembre y mantenerse hasta finales de 2027. Para entonces, y siempre según las previsiones municipales, la construcción del nuevo edificio de Tabacalera ya estaría lista para albergar el nuevo museo definitivo. Respecto a la reforma de climatización del actual Piñole, el antiguo Asilo Pola, el plazo para iniciarlo es inmediato al desalojo de los cuadros: abril. Como la actuación se estima que durará entre diez meses y un año, la fecha de finalización se quedaría en torno a la primavera de 2027.

Los albaceas, de entre las dos sugerencias que trasladan al Consistorio, prefieren la opción más conservadora: no hacer aún la reforma y paliar los problemas de climatización con máquinas auxiliares. Durante la reunión celebrada esta semana, el Ayuntamiento les ha trasladado que esa alternativa apunta con ser poco garantista, porque las condiciones de climatización de un museo deben ser estables y precisas, además de que la actuación ya está presupuestada y se prefiere no retrasarla más de lo conveniente.

El consenso, por lo tanto, pasaría más bien por realizar la actuación de climatización tal y como estaba prevista, cerrando el museo durante ese tiempo. La distancia entre las partes, ahora, se centra en la muestra del Revillagigedo. Los albaceas señalan que prefieren que la obra de Piñole se vaya a un almacén "y que tras la reforma vuelva a su sitio" a la plaza de Europa. El Ayuntamiento esgrime que la idea de organizar la exposición en el Revillagigedo surgió con el objetivo de poder exponer la obra de Piñole y evitar, precisamente, su almacenaje. Ambas partes, en cualquier caso, siguen en contacto y en conversaciones.