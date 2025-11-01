El Principado ve "negacionista" la gestión local en movilidad en Gijón

"El parking disuasorio de la avenida de Portugal es una inversión del Gobierno del Principado de Asturias, no del Ayuntamiento, y su modelo de gestión debe ser adecuado al fin para el que se ha construido y la financiación europea con la que cuenta, es decir, tiene que ser un parking disuasorio a disposición de los vecinos y vinculado a la intermodalidad a la conexión con el transporte público". Son palabras de ayer del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que surgen pocos días después de que el Consistorio haya reivindicado de nuevo su intención de que este nuevo aparcamiento sea de uso gratuito, al menos, hasta que la estación intermodal esté en funcionamiento. Una postura que Calvo no parece compartir. "Lo responsable es que el Ayuntamiento de Gijón salga ya de una vez del negacionismo respecto de las políticas de movilidad", aseveró.

Calvo insistió ayer también en una crítica que ya había pronunciado otras veces: que la zona de bajas emisiones de La Calzada no esté operativa. La decisión municipal, motivada en su voluntad de no imponer un régimen sancionador en la zona oeste mientras siga circulando por el barrio el tráfico pesado rumbo al Puerto, podría revertirse a juicio de Calvo y "adaptarse perfectamente a las necesidades de los vecinos".

Se manifestó también el consejero respecto a la propuesta del Principado para impulsar una alternativa por Aboño al fallido plan Jove, una obra que será de competencia ministerial pero que el Ejecutivo regional considera que podría priorizar el lanzamiento de dos actuaciones: la humanización de Príncipe de Asturias y el desdoblamiento de Lloreda-Veriña. El consejero defiende que estas actuaciones puedan licitarse el año que viene, pero esa afirmación ha generado escepticismo entre los vecinos y el Ayuntamiento, que no ven viable humanizar la avenida sin que el tráfico pesado tenga lista una ruta alternativa para ir al Puerto. "La gran prioridad es retirar el tráfico pesado de la avenida de Príncipe de Asturias y hay medidas que se pueden desarrollar ya vinculadas al plan de calidad del aire o a que el Ayuntamiento desarrolle de verdad una zona de bajas emisiones que restrinja las condiciones de contaminación vinculadas al tráfico pesado en Príncipe de Asturias", insistió el consejero.

Sobre el proyecto de humanización, el consejero sigue defendiendo que puede licitarse antes que la obra en Aboño como tal porque se cuenta con "el visto bueno" de la Autoridad Portuaria. "Avancemos y no pongamos problemas", aseveró. "Esa humanización es una oportunidad única", dijo. El consejero había defendido esta semana que el Gobierno de España, "si quiere", podría usar la cuantía del fallido vial de Jove –si se mantienen los presupuestos prorrogados– para lanzar la obra.