Representación de la obra "La dama duende" en el teatro Jovellanos de Gijón

El teatro Jovellanos de Gijón acogió este sábado la representación de la obra "La dama duende", de "Mic Producciones", basada en la creación de Pedro Calderón de la Barca y dirigida por Borja Rodríguez. El espectáculo recibió el premio a la "Mejor dirección" del Festival Teatro Clásico de Cáceres 2023.