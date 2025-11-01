Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en la avenida de la Costa, en Gijón: evacuado a Cabueñes un motorista en ambulancia

El accidente se produjo sobre las diez de la noche

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Susto anoche en la avenida de la Costa, en Gijón. Un motorista tuvo que ser evacuado al Hospital de Cabueñes tras haber sufrido un accidente en el que se vio involucrado otro vehículo. Los hechos ocurrieron pasadas las diez y cuarto de la noche.

Hasta el lugar de los hechos se movilizó una ambulancia para hacerse cargo de la situación. También acudió la Policía Local, que levantó un atestado. Según las fuentes consultadas, el herido fue de carácter leve.

