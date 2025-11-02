ATM lleva a Turín el diálogo entre Pablo de Lillo y Víctor Esther

El tríptico donde Víctor Esther (Gijón, 1978) expone el resultado de la transferencia del tráfico de la ciudad de Nueva York a una tela blanca dialoga a pocos metros con el extrañamiento mueble que Pablo de Lillo (Oviedo, 1968) ejerce sobre un somier. Los dos artistas asturianos hablan estos días a través de sus obras en el stand de ATM en la prestigiosa feria de arte Artissima, en Turín, que hoy cierra sus puertas.

La asturiana ha logrado ser seleccionada entre las solo tres nacionales, junto a Alzueta, y Rosa Santos, presentes en Turín, además del proyecto editorial Dilalica. Su director, Diego Suárez Noriega, celebra la presencia de sus artistas y destaca que la satisfacción es aún mayor por ser esta una de las ferias más "curadas" del mercado, donde más se valora "el compromiso con los contenidos, la innovación de los lenguajes" en la selección.

El equipo de ATM ha puesto en marcha un proyecto específico entre Pablo De Lillo y Víctor Esther, donde se reflexiona sobre "los límites y las injerencias en el sistema del arte contemporáneo". "Para Asturias resulta muy importante que dos artistas como Pablo y Víctor puedan estar aquí, sometidos al estrés de la comparación con otros lenguajes contemporáneos y verse, como se ven, validados", destaca Diego Suárez Noriega, que llega a Turín después de haber recibido hace muy pocas semanas el premio al mejor proyecto expositivo en la feria Estampa de Madrid.