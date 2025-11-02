La consejera de Salud, tras el inicio del juicio entre el Principado y la UTE de la ampliación del Hospital de Cabueñes: "Tenemos el aval de nuestros técnicos y jurídicos y confiamos en la justicia"
"Es clave que el entorno esté en perfecto estado para poder empezar con los trabajos en 2026", señala Concepción Saavedra sobre la instalación de dispositivos de inteligencia artificial e infrarrojos en el principal complejo sanitario de la ciudad
"Tenemos el aval de todos nuestros técnicos y jurídicos y confiamos en la justicia". Con estas palabras se ha expresado este domingo la consejera de Salud, Concepción Saavedra, después de que esta semana se haya reactivado la batalla legal entre el Principado y la UTE que había sido responsable de la obra del Hospital de Cabueñes, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Estas declaraciones las realizó Saavedra en una visita a las instalaciones del centro sociosanitario con el que cuenta la Fundación Siloé en Mareo para atender a personas con pluripatologías y en una situación de vulnerabilidad social. En este equipamiento, que cuenta con tres plantas y que funciona durante todo el año, hay 19 plazas. En 2024 se atendió a 36 personas. "Hay casos en los que incluso consiguen tener una plena capacidad autónoma a la salida de este centro", valoró Saavedra, acompañada en la visita por el nuevo director general de Salud Pública, Miguel Ángel Prieto.
La consejera, a quien recibieron esta mañana profesionales de Siloé, ensalzó el trabajo que desarrolla la fundación para apoyar a estas personas en su "bienestar de salud física, emocional y de autonomía", se pronunció sobre el conflicto entre el Principado y la UTE encargada de hacer la demorada ampliación del Hospital de Cabueñes. "El juicio es una situación a la que ya sabíamos que íbamos a llegar. En su día se planteó que era una situación sin salida y que la mejor solución era la que tomamos porque no nos quedaba otro remedio. Sabíamos que posteriormente esto iba a llegar a los juzgados", señaló Saavedra.
Debido a la situación actual, el Principado ha blindado la zona de la ampliación con cámaras y vigilantes para evitar robos. "El entorno está bastante asegurado con el objetivo de poder empezar las obras en 2026 y para ello es clave que todo esté en perfecto estado", indicó Saavedra.
Puntos de vacunación contra la gripe
En cuanto a la previsión de Salud de habilitar 34 puntos de vacunación para inmunizarse de la gripe, Saavedra aseguró que se trata de una respuesta ante "el aumento de incidencia que estamos viendo en comunidades cercanas". "En ese momento, en Asturias no hay un aumento de incidencia, pero en otras comunidades está empezando a crecer y, entonces, la previsión es que va a haber una incidencia mayor antes de lo previsto. Por lo tanto, queremos anticiparnos y dar la oportunidad a toda la población, no solamente con los puntos habituales de citación en primaria, también con unos puntos de tarde", desarrolló Saavedra.
Por otro lado, la consejera habló sobre la huelga general de técnicos superiores sanitarios en España. "Respeto muchísimo a todos los profesionales y entiendo que ellos llevan muchos años luchando por una situación. Tienen un gran valor dentro de la organización. Vamos a seguir avanzando en que todos nuestros profesionales puedan desarrollar al máximo sus competencias y todos tengan unas condiciones laborales adecuadas", comentó Saavedra, antes de agradecerles a los profesionales asturianos que participan en la huelga por "haber respetado los servicios mínimos para dar respuesta a la población".
