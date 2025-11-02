Hablan los residentes del edificio de Ceares en el que la Policía Local de Gijón salvó a una mujer en un incendio: "Había mucho humo"

Momentos de tensión y mucha angustia vivieron este sábado los residentes de un bloque de pisos de la calle Alegría de Ceares, en Gijón. También de valentía, la mostrada por unos agentes de la Policía Local que salvaron a una mujer a la que encontraron inconsciente en su casa, en la que se había originado un incendio cuyas causas se investigan. La afectada continúa ingresada en el Hospital de Cabueñes. "Había mucho humo y se notaba el olor", coincidían esta mañana los vecinos, aún digiriendo el susto.

El incidente ocurrió en el primer piso. Javier F., que vive en el tercero, fue determinante para que la cosa no terminara en tragedia. "Entré en el portal y había humo; lo primero que piensas es si se trata de tu casa", relató el vecino, que se asomó al patio interior y observó una densa humareda que salía de la vivienda siniestrada. Picó a la puerta, pero nadie respondía. Llamó enseguida a la Policía Local. "Si hubiese llegado diez minutos más tarde, la chica habría muerto", aseveró Javier F., que además escuchó a la mujer pedir auxilio.

El bloque de pisos de la calle Alegría, en Ceares, donde ocurrieron los hechos. / S. G.

Los agentes accedieron a la casa por el patio interior. Equipados con un extintor, rompieron la ventana para ello. La afectada estaba desmayada en la cama. Tras comprobar que tenía pulso, los policías la colocaron, en el patio, en posición de seguridad a la espera de la llegada de los sanitarios. "Fue todo muy rápido", subrayó Javier F., que colaboró en todo momento con el operativo. Un policía cargó en brazos a la mujer hasta el portal, donde fue atendida por la UVI Móvil antes de su traslado a Cabueñes.

Al conocer que la víctima tenía dos hijos, los agentes optaron por volver a entrar en el piso por si quedaba gente dentro. Afortunadamente, no había nadie más. El humo continuaba siendo considerable y los policías decidieron acceder reptando para evitar respirar esos gases contaminantes. De hecho, recibieron asistencia por la maniobra y pasaron un reconocimiento médico en Cabueñes. Los Bomberos se hicieron cargo del incendio y del humo, ventilando tanto la vivienda en cuestión como las escaleras del edificio.

El vecino Gil Bueno, en el portal. / S. G.

A Gil Bueno, residente en el cuarto piso, los hechos, que tuvieron lugar poco antes de las seis de la tarde, le pillaron en casa. Tomó medidas enseguida por el peligro del humo. "Cerramos la puerta y pusimos una toalla mojada debajo y cinta de carrocero", afirmó Bueno, que vio desde su ventana los coches de Policía Local y a los Bomberos en la calle. En un principio ni sabía que el incidente había ocurrido en su bloque. "Fue un gran susto", confesó esta mañana. También estaba en casa Sandi Cerro, residente en el cuarto. "Una vecina me dijo que no abriera la puerta, que había mucho humo", sostuvo Cerro, que asimismo declaró que "sentimos golpes", en alusión al momento en el que los agentes trataban de acceder al piso donde se produjo el incendio, que generó un gran revuelo en el barrio de Ceares.