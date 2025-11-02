Noche de desenfreno en la noche de Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo "lleno meados y cagadas"

Cimavilla es una de las zonas de ocio preferidas por los gijoneses y turistas. Los vecinos del Barrio Alto conviven con esa realidad desde hace años. Y también con sus consecuencias. Su hay noches en las que el ruido y las peleas están a la orden del día, hay otras en las que los destrozos en los negocios de la zona también hacen acto de presencia. Eso es precisamente lo que ha pasado esta madrugada.

Así lo han denunciado los residentes en redes sociales, donde han explicado que una conocida carnicería de la zona ha aparecido con el escaparate completamente fracturado. La cosa no queda ahí ya que también se quejan los habitantes de Cimavilla de que el barrio suele amanecer "lleno de meados, cagadas y vómitos". También se quejan de las peleas y de que más de las veces que a ellos les gustaría los fiesteros no son precisamente respetuosos con la rutina vecinal.

La situación no es nueva. De hecho, los vecinos ya han pedido medidas al gobierno local para que actue en la zona. También se han señalado zonas donde el ruido es demasiado elevado, como es el caso de la plaza de la Corrada. Las pintadas que asolan muchas fachadas de Cimavilla también han sido objeto de quejas. No solo en este mandato, sino también en los pasados. Las soluciones, que muchas veces consisten en pintar encima, tampoco terminan de gustar a los vecinos.